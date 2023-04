Sudan, combattimenti a Karthoum: cosa sappiamo

Spari ed esplosioni a Karthoum, capitale del Sudan, dove sono in corso combattimenti tra l’esercito e i paramilitari delle Forze di supporto rapido. Un funzionario delle Nazioni Unite ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di combattimenti nei quartieri di Riyadh, Khartoum 2, Manshiya e Soba. Testimoni raccontano anche di spari nei pressi dell’ambasciata italiana, che si trova nella zona di Khartoum-2.

Lo scambio di accuse tra esercito sudanese e Frs

«Le Forze di supporto rapido sono state sorprese da una grande forza dell’esercito che è entrata negli accampamenti di Soba a Khartoum e ha assediato i paramilitari», ha dichiarato Rsf in un comunicato, sottolineando che l’esercito «ha lanciato un attacco a tappeto con tutti i tipi di armi pesanti e leggere». I paramilitari sudanesi affermano di aver preso il controllo del palazzo presidenziale di Khartoum e dell’aeroporto della capitale sudanese.

Travelers take to the ground at Khartoum International Airport #Sudan pic.twitter.com/hWW8nlbPvx — Isma’il Kushkush (@ikushkush) April 15, 2023

Da parte sua, l’esercito ha dichiarato che i paramilitari hanno attaccato le sue basi a Khartoum e altrove, poco dopo che le milizie avevano denunciato che i loro campi erano stati attaccati dall’esercito regolare: «Combattenti delle Forze di supporto rapido hanno attaccato diversi campi dell’esercito a Khartoum e altrove in Sudan», ha detto all’Afp il portavoce dell’esercito, il generale di brigata Nabil Abdallah. «Gli scontri sono in corso e l’esercito sta svolgendo il suo dovere di salvaguardare il Paese».

سقوط قذيفة مدفع علي احدي العمارات الشهيرة (بفرن طيبة) بالسجانة، الرجاء من جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر#السودان pic.twitter.com/Pq3fxS8eKH — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Le tensioni si stavano aggravando da mesi

L’attrito fra esercito e paramilitari si stava aggravando da mesi. Di recente, in particolare, erano emerse divergenze sul processo politico per una transizione alla democrazia basato sull’accordo-quadro firmato il 5 dicembre scorso, in particolare sulle questioni della sicurezza e della riforma militare. I leader dell’esercito sudanese vorrebbero infatti integrare rapidamente le Rsf nei propri ranghi, mentre il generale “Hemedti” Dagalo – leader della milizia paramilitare – vorrebbe un calendario che potrebbe durare fino a dieci anni. L’Rsf, inoltre, vorrebbe essere sottoposta a una guida civile, riforma che l’esercito rifiuta, e chiede la rimozione di tutti gli elementi dei Fratelli Musulmani dalle forze armate come prerequisito per la riforma.

Scontri tra le due forze non solo nella capitale

Secondo quanto riferisce il New York Times, «i combattimenti, iniziati nella parte sud di Khartoum, si sono rapidamente diffusi attraverso il Nilo fino alla città gemella di Omdurman, dove residenti hanno detto che uomini armati hanno circondato gli studi dell’emittente statale». Così su Facebook la tv Al Arabiya: «Colonne di fumo si levano dall’interno della base aerea di Marawi, fra scontri tra l’esercito e le Forze di supporto rapido nella base e nella capitale». Già mercoledì l’esercito aveva rilasciato una dichiarazione in cui avvertiva del pericolo rappresentato dal dispiegamento di forze della Rsf nella città di Marawi, situata vicino a una base aerea dell’esercito nello Stato settentrionale.