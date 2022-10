Sudafrica, la storica incoronazione del re zulu Misuzulu kaZwelithini

Canti e balli celebrativi hanno riempito lo stadio principale della città costiera di Durban, in Sudafrica, per la storica incoronazione del re zulu Misuzulu Sinqobile kaZwelithini, che oggi è stato formalmente riconosciuto come monarca. Si tratta della prima incoronazione Zulu da quando il Sudafrica è diventato una democrazia nel 1994 e la prima a vedere coinvolto un presidente nero, ovvero Cyril Ramaphosa.

Regno Zulu, la corona contesa per un anno

L’ultima incoronazione di un sovrano zulu era avvenuta nel 1971, in pieno apartheid, quando divenne re Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Misuzulu è appunto figlio di quest’ultimo, ma la sua incoronazione non è stata affatto scontata: la cerimonia tradizionale si è infatti svolta lo scorso 20 agosto, dopo più di un anno di litigi e battaglie legali interne alla famiglia reale. Diversi membri non ritenevano infatti giusto che ereditasse il titolo di re dal padre e le varie fazioni si erano contese il diritto di nominare il successore al trono tra accuse pubbliche, insulti e cause in tribunale. Poi Misuzulu ka Zwelithini era stato incoronato nel palazzo reale di KwaKhangelamankengane a Nongoma, nel corso di una cerimonia tradizionale durante la quale ha indossato (tra le proteste degli animalisti) la pelle di un leone che appositamente cacciato e ucciso pochi giorni prima.

Gli zulu sono l’etnia più numerosa del Sudafrica

Con oltre 12 milioni di persone, gli Zulu sono la più grande etnia del Sudafrica e si trovano principalmente nella provincia costiera del KwaZulu-Natal, ricalcante i confini della vecchia repubblica boera di Natalia. La nazione zulu è storicamente riconosciuta per aver condotto sotto il re Shaka una feroce resistenza al colonialismo britannico, portata avanti dal 1816 al 1828. Durante il regime dell’apartheid, gli zulu venivano considerati come cittadini di livello inferiore: oggi (almeno in teoria) godono degli stessi diritti degli altri cittadini sudafricani.