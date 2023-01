Sudafrica, cucciolo di foca rincorre e attacca i bagnanti sulla spiaggia

Un cucciolo di foca è stato filmato in Sudafrica mentre insegue un bambino sul bagnasciuga. Alcuni bagnanti sono stati feriti per soccorrere il bimbo, tra i feriti c’è anche l’attrice americana Loulou Taylor che ha postato sui social le sue condizioni e il video. Le autorità principali di Città del Capo hanno preso spunto da questa occasione per ricordare ai bagnanti di non «innervosire gli animali».

Not a Namibian seal attacking a kid and an American actress #LoulouTaylor at #Clifton 4th Beach, Cape Town. pic.twitter.com/YcPCZlc6RX — Nhlakanipho (@MongeziMcobothi) January 5, 2023

L’attacco del cucciolo di foca ai bagnanti in Sudafrica

Un cucciolo di foca ha attaccato alcuni bagnanti sulla spiaggia più nota di Città del Capo, Clifton Beach, in Sudafrica. L’aggressione è stata ripresa dai presenti sul posto. Il video mostra la foca che insegue un bambino tra le onde del bagnasciuga mentre altri presenti soccorrono il piccolo. La giovane foca ha fatto anche una vittima famosa mordendo per sei volte in mare l’attrice americana Loulou Taylor.

Loulou è finita al pronto soccorso e ha condiviso le immagini delle ferite sul suo account Instagram scrivendo che ama ancora l’oceano e i suoi abitanti.

Le parole del vice sindaco di Cape Town sul non infastidire gli animali

Il vice sindaco di Città del Capo, Eddie Andrews, ha tenuto a ricordare ai bagnanti e ai turisti, tramite un comunicato ufficiale, che bisogna fare attenzione e stare lontano dagli animali marini per non far accadere episodi simili: «Incoraggiamo residenti e turisti a trattare la fauna marina con rispetto». Invece l’associazione Hout Bay Seal Rescue Center, specializzata nel salvataggio di foche ferite o malate, ha tenuto a sottolineare che «è del tutto naturale se una foca diventi aggressiva perché viene disturbata oppure minacciata».

Inoltre, le foche vivono lungo tutta la costa della città: infatti si possono trovare su banchine dei porti e scogli delle spiagge principali perché sono per loro luogo di riposo. Non a caso, recentemente una foca era stata filmata in strada nel quartiere di Athlone, a nord della città e a 10 km dalla costa, ed è dovuta intervenire la guardia costiera per riportare l’animale in mare.