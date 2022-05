Sudafrica, i coccodrilli perdono i denti per avvelenamento da piombo

I coccodrilli del lago Santa Lucia, in Sudafrica, soffrono di mal di denti. Un nuovo studio, disponibile sulla rivista scientifica Chemosphere, ha riscontrato danni alla dentatura di 25 esemplari del Nilo nell’iSimangaliso Wetland Park. Secondo gli esperti la causa è sarebbe il piombo, presente nei pesi che si usano per la pesca sebbene il parco sia patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco dal 1999. La minaccia, come conferma il rapporto, merita «un’attenzione urgente» e mostra «una chiara necessità di interrompere l’uso di questo metallo nelle attività ittiche».

I dati dello studio sui coccodrilli del Nilo nel lago del Sudafrica

Lo studio è stato eseguito da un team della University of Witwatersrand di Johannesburg che ha lavorato sotto la guida di Marc Humphries, docente della School of Chemistry dell’istituto. I ricercatori hanno analizzato 25 coccodrilli del Nilo nel lago di Santa Lucia, sulla costa orientale del Sudafrica, di cui 22 selvatici e tre cresciuti in cattività. Questi ultimi hanno presentato livelli di piombo nel sangue molto più bassi rispetto ai primi, mediamente cinque volte in meno: 208 nanogrammi di piombo per millilitro rispetto a mille. In cinque coccodrilli selvatici sono stati trovati 6 mila nanogrammi per millilitro e in uno persino 13100. Tutti i rettili hanno manifestato la «perdita di molti denti» sintomi di anemia.

Come riporta l’Independent, il piombo si accumula nei corpi di molti animali, uomo compreso, se ingerito anche per errore. Solitamente le tracce maggiori si possono vedere nelle ossa e nei denti. Come gli umani, i rettili non sono in grado di sostituire i denti persi a differenza, ad esempio, degli squali. Gli esperti hanno associato l’avvelenamento da piombo con i pesi che le compagnie ittiche utilizzano dagli Anni 30 per la pesca nel lago. Per questo hanno richiesto di sostituirli con materiali meno tossici, tra cui l’acciaio o il tungsteno. Eliminare il piombo dal mercato può infatti recare grandi vantaggi alla fauna selvatica. Da quando nel 1987, nel Regno Unito è entrata in vigore una legge contro l’uso di questo metallo, la popolazione di cigni reali è raddoppiata.

