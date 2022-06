Sud chiama Nord, nasce il nuovo partito di Giarrusso e De Luca

Sud chiama Nord. È questo il nome del nuovo partito fondato dall’europarlamentare Dino Giarrusso e dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il primo sarà segretario nazionale e il secondo coordinatore: nel direttivo c’è anche un’altra ex “iena”, ovvero Ismaele La Vardera, che nel 2017 si era candidato a sindaco di Palermo con il sostegno di Lega Nord e Fratelli d’Italia. Sarà candidato alle regionali e presidente del partito. «Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud Chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia», scrivono Giarrusso e De Luca, nel comunicato che annuncia nome e simbolo del loro partito politico.

LEGGI ANCHE: Da Giarrusso a Paragone: i progetti politici degli ex M5s

Sud chiama Nord, in primo piano lavoro e sicurezza

Il nuovo partito, spiegano i due, «sarà un movimento popolare ed al tempo stesso un Partito che, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto “patto di solidarietà Sud Nord”, integrando un nuovo quadro di politiche nazionali ed europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei». Tra i principali obiettivi di Sud chiama Nord, sottolineano Giarrusso e De Luca, il lavoro e la sicurezza: «Dobbiamo dare lavoro ai nostri cittadini, non parlare astrattamente di lavoro. Dobbiamo assicurare sicurezza alle nostre città facilitando autenticamente la funzione delle forze dell’ordine, non parlare di sicurezza in modo generico, come se dipendesse dal caso».

Sud chiama Nord, obiettivo elezioni regionali

«Il partito sarà impegnato per la prima volta nelle elezioni regionali siciliane di novembre». La coppia andrà «in ticket: De Luca presidente, Giarrusso vice». Sud Chiama Nord, spiegano i fondatori, «sarà presente nella Lista comune con “De Luca sindaco di Sicilia”, e sono già migliaia le richieste di adesione, sia da chi vuole per la prima volta impegnarsi personalmente, sia da chi è rimasto deluso da altre esperienze, destra, sinistra e Cinquestelle, scappando a gambe levate da un sistema incancrenito». Il riferimento al M5s non è casuale: proprio Giarrusso è un ex del Movimento. «Non è un caso se abbiamo appena stravinto a Messina con Federico Basile, e se il progetto per le regionali si chiama “Sindaco di Sicilia”: tantissimi sindaci hanno già aderito a questo progetto di liberazione».