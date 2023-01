Succession, attesa quarta stagione su Sky da 3 aprile

Si tratta di una delle serie più amate dal pubblico ma anche dalla critica: Succession ritorna su Sky con la quarta stagione, composta da dieci nuovi episodi, in onda a partire dal 3 aprile. Ecco tutti i dettagli.

Succession su Sky: attesa la quarta stagione

L’amata serie andrà in onda su Sky a partire dal 3 aprile e sarà visibile in streaming su Now Tv. Per l’occasione è stato pubblicato anche il teaser trailer in cui si vede il protagonista Logan Roy (Brian Cox) e i suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). Si aggiungono al cast Alexander Skarsgård, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk e Stephen Root. E vengono annunciati anche Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Saranno in totale dieci episodi, a partire dal 3 aprile e poi uno ogni lunedì a distanza di una sola settimana dalla messa in onda americana.

La serie ha vinto 13 Emmy

Succession è ispirata al clan dei Murdoch, in cui si parla delle famiglie al centro delle faide dinastiche, dove il ruolo dei media si contrappone alla politica. Le prime tre stagioni hanno ottenuto ben 48 nomination agli Emmy e ne hanno vinti 13, tra cui quello per la Miglior serie drammatica per la seconda e la terza stagione. Non ci resta che attendere la quarta stagione per scoprire le nuove vicende della famiglia più amata della serie con il protagonista Logan Roy (Brian Cox) e i suoi figli, alle prese con la guerra mediatica.