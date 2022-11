Mandello, sub di 54 anni morto nel Lago di Como: secondo in pochi giorni

Domenica mattina è morto un sub di 54 anni, annegato nel lago di Como, davanti alla spiaggia Moregallo di Mandello del Lario (Lecco). L’uomo si era immerso nello specchio d’acqua insieme ad alcuni amici nel giorno del suo compleanno, ma non è più riemerso. Meno di un mese fa un altro sommozzatore aveva perso la vita nella stessa zona.

Morto un sub di 54 anni a Mandello

Si chiamava Marco Bordoni il sub di 54 anni morto domenica mattina davanti alla spiaggia Moregallo di Mandello del Lario, nel lago di Como. Il sommozzatore che viveva a Cinisello Balsamo si era immerso nello specchio d’acqua nel giorno del suo compleanno insieme ad alcuni amici. Proprio i suoi compagni, una volta riemersi, si sono accorti che Marco non era risalito in superficie. Alcuni si sono subito ributtati in acqua per cercarlo, altri hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecco e i vigili del fuoco, con i sanitari di Areu. Dopo pochi minuti il corpo è tornato a galla, inutile anche il tentativo di rianimarlo. L’attrezzatura del sub è stata sequestrata per essere esaminata: da stabilire, infatti, se si sia trattato di un malore o di un problema con l’attrezzatura stessa.

Un sommozzatore e un ragazzo morti nella stessa località

Nella stessa località, meno di un mese fa, un altro sub aveva perso la vita. Il 41enne Fabio Livio di Tavernerio era scomparso durante un’immersione nelle acque del ramo lecchese del lago di Como. I soccorritori avevano recuperato il suo corpo diverse ore dopo, nonostante il suo compagno di immersione avesse subito dato l’allarme. Si trovava impigliato sul fondale a una profondità di circa 100 metri. La procura aveva aperto una inchiesta. A luglio del 2020 invece un ragazzo di 26 anni si era tuffato dalla galleria del Moregallo per una foto social, perdendo così la vita.