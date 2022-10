Dove vedere Sturm Graz-Lazio di Europa League? Orario, arbitro e formazioni

Sfruttare l’ottimo periodo di forma in campionato e dare una scossa anche all’Europa League. È l’obiettivo della Lazio che stasera 6 ottobre sarà di scena in Austria contro lo Sturm Graz. La partita, in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, sarà valida per la terza giornata della fase a gironi della competizione e potrebbe già indirizzare il cammino dei biancocelesti. Gli uomini di Maurizio Sarri dovranno infatti mettersi alle spalle il tracollo di due settimane fa in Danimarca, dove persero 5-1 dal Midtjylland. Al momento il Gruppo F è in perfetto equilibrio con tutte le quattro squadre a tre punti. Con gli scandinavi e la Lazio ci sono infatti Feyenoord e lo stesso Sturm Graz. La partita sarà visibile anche in streaming su Dazn o tramite l’app Sky Go.

«Stiamo giocando bene, in stagione abbiamo sbagliato appena una partita», ha detto Maurizio Sarri in conferenza stampa. La Lazio infatti è in piena forma, come conferma il quarto posto in campionato a tre punti da Napoli e Atalanta. L’obiettivo è rilanciarsi anche in Europa League, cercando di muovere un altro passo verso la qualificazione. «Dopo la vittoria con il Feyenoord abbiamo pensato sarebbe stato facile, ma in Europa non è così». Intanto Christian Ilzer ha elogiato i biancocelesti preannunciando una partita vera. «Ho visto la gara contro il Midtjylland e non giocherà a nostro favore». Arbitro di Sturm Graz-Lazio sarà il francese Benoît Bastien con assistenti i connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu e quarto uomo Jérémie Pignard. Al Var siederanno gli olandesi Rob Dieperink e Ingmar Oostrom.

Sturm Graz-Lazio, le probabili formazioni di stasera 6 ottobre 2022 su Sky Sport Uno e Dazn

Qui Sturm Graz, Ilzer punta per il 4-3-1-2

Nonostante il successo casalingo contro il Midtjylland all’esordio, lo Sturm Graz non ha una felice tradizione internazionale. Si tratta infatti dell’unico successo in Europa League negli ultimi 12 incontri. Per invertire la tendenza, il tecnico Ilzer dovrebbe puntare contro la Lazio sul 4-3-1-2 con Siebenhandl in porta e Affengruber e Wüthrich al centro della difesa. Sulle corsie esterne spazio per Gazibegovic a destra e Dante a sinistra. A centrocampo fiducia per Stankovic al centro, con ai suoi fianchi Hierländer e Prass. Lo sloveno Horvat agirà dietro le due punte, che saranno Ajeti e Böving.

Qui Lazio, turno di riposo per Luis Alberto e Zaccagni

Turnover in vista per Maurizio Sarri, che contro lo Sturm Graz dovrebbe far riposare alcuni suoi uomini chiave della sua Lazio. Per la terza di Europa League, davanti al portiere Provedel ci saranno Gila e Romagnoli, con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo turno di riposo per Luis Alberto, al cui posto dovrebbe scendere in campo l’ex Inter Vecino. Accanto a lui Milinkovic-Savic e Cataldi per completare il terzetto alle spalle dei tre attaccanti. Conferma per Immobile, con Felipe Anderson e Pedro, favorito su Zaccagni. Non si esclude un impiego dal 1’ minuto per Cancellieri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Böving. All. Ilzer.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.