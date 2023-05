Stupro di Latina, arrestato un 31enne senza fissa dimora

La polizia di Latina ha sottoposto a fermo Marcu Dragos, un 31enne senza fissa dimora, rintracciato in una fabbrica abbandonata, perché gravemente indiziato di aver sequestrato e violentato una 16enne nella serata del 3 maggio: la giovane era stata sorpresa mentre si trovava in compagnia del suo ragazzo 18enne in una zona industriale abbandonata.

Il 31enne è stato fermato in una fabbrica abbandonata di Sermoneta

L’uomo, di nazionalità romena, è stato rintracciato nella fabbrica abbandonata della Mistral in località Pontenuovo, nel comune di Sermoneta. Al momento dell’irruzione nello stabile, l’indagato è stato sorpreso nel sonno e fermato. L’attività dei poliziotti della Squadra Mobile, sviluppatasi con l’ausilio di strumentazione tecnica così come con la tradizionale raccolta di informazioni, si era concentrata sin dai primi momenti in una capillare ricerca sul territorio dell’uomo sospettato, il cui identikit era stato fornito dalle stesse vittime nell’immediatezza dei fatti.

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per altri reati

La vittima di violenza e il suo ragazzo avevano raggiunto in auto un distretto industriale abbandonato, in zona Latina Scalo, e dopo aver parcheggiato la mini car, si erano spostano all’interno del sito dismesso dell’ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di degrado. Qui erano stati sorpresi da un uomo che, dopo aver colpito al volto il ragazzo, rompendogli anche il naso, ha chiuso la giovane nella vettura ed è partito con la mini car. La 16enne, sotto choc e sporca di fango, era poi riapparsa solo la mattina successiva, dopo una notte di abusi. I due giovani hanno identificato Dragus attraverso una foto segnaletica, fornita dalla polizia visto che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi di furto e un caso di maltrattamenti ai danni di due donne, sue connazionali. Non risultano, invece, precedenti denunce a carico per violenza sessuale.