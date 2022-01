Stupro di Capodanno, al festino di Primavalle era presente anche il nipote di De Mita

È previsto per la prossima settimana l’interrogatorio di garanzia per l’ultimo dei ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne, avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 in una villetta nel quartiere Primavalle, a Roma. «In quella casa c’erano alcolici, cocaina, marijuana e Rivotril», ha riferito la vittima. E c’era anche il nipote di un importante politico. Il nome lo rivela Repubblica: si tratta del 21enne Simone Maria Ceresani. Suo nonno è l’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita.

Stupro di Capodanno, il nipote di De Mita non è indagato

Nel corso delle indagini sono stati sentiti circa 25 testimoni. Tra essi, ovviamente, la ragazza minorenne, figlia di un diplomatico spagnolo, che ha denunciato una violenza sessuale di gruppo subita durante il festino in via del Podere Fiume, a Primavalle. Sono cinque gli indagati: oltre ai tre maggiorenni Flavio Valerio Ralli, Patrizio Ranieri e Claudio Nardinocchi, tra i 19 e i 21 anni, sono stati denunciati anche due minorenni. Non è indagato per lo stupro, ma era presente alla festa Simone Maria Ceresani, figlio 21enne di Simona De Mita, figlia dell’ex premier Ciriaco, e di Cristiano Ceresani. Il padre è stato capo di gabinetto del leghista Lorenzo Fontana e alla guida dell’ufficio legislativo di Maria Elena Boschi. «Sono basito, non ne sapevo nulla. È una situazione tremenda», ha dichiarato a Repubblica. Secondo il quotidiano romano, la madre era invece a conoscenza dei fatti fin dall’inizio.

Stupro di Capodanno, Simone Maria Ceresani ha portato la droga dai Parioli

Come detto, Simone Maria Ceresani non è indagato per lo stupro di gruppo. Interrogato, ha raccontato che qualcuno gli ha puntato una pistola in faccia durante la festa, circostanza smentita dall’interessato. Il nipote di De Mita si trovava sicuramente nella villetta di Primavalle e sarebbe stato lui a procurare una parte degli stupefacenti consumati nel corso del festino. «La cocaina so che l’ha portata Simone. A lui ho dato 27 euro per la cocaina. Un grammo costa 80. Ce la siamo divisa in tre», ha dichiarato una delle ragazze presenti alla serata. Il ragazzo aveva portato la droga dai Parioli al party insieme alla sua fidanzata 17enne, figlia di una nota showgirl.