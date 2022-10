La denuncia Onu: stupri usati come strategia militare dai russi in Ucraina

Gli stupri e gli abusi sessuali perpetrati dall’esercito russo in Ucraina fanno parte di una precisa «strategia militare» e di una «tattica deliberata per disumanizzare le vittime». Lo ha dichiarato giovedì all’Afp Pramila Patten, dal 2017 rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti. Lo stupro dunque è utilizzato da Mosca come arma di guerra. «Quando le donne vengono sequestrate per giorni e stuprate, quando si cominciano a violentare ragazzini e uomini, quando si osservano una serie di mutilazioni genitali, quando le donne raccontano di soldati russi dotati di Viagra, allora siamo davanti a una deliberata strategia militare» e a «una tattica di disumanizzazione delle vittime», ha spiegato Patten.

In Ucraina le vittime di violenza sessuale vanno dai quattro agli 82 anni

Dal 24 febbraio scorso, data di inizio dell’invasione russa, le Nazioni Unite hanno verificato «più di 100 casi» di stupro o aggressione sessuale in Ucraina ha ricordato Patten riferendosi a un rapporto Onu redatto da una commissione d’inchiesta internazionale indipendente e pubblicato a fine settembre. Il report, ha continuato, «ha confermato i crimini contro l’umanità commessi dalle forze russe e, secondo le testimonianze raccolte, l’età delle vittime di violenze sessuali varia dai quattro agli 82 anni». La maggior parte sono donne e ragazze ma non mancano adolescenti maschi e uomini. E i casi segnalati «sono solo la punta dell’iceberg». Secondo la rappresentante Onu è molto difficile avere statistiche affidabili durante un conflitto perché, ha sottolineato, «la violenza sessuale è un crimine silenzioso» che è in gran parte sottostimato. «La mia lotta contro la violenza sessuale è in realtà una lotta contro l’impunità», ha ribadito Patten che si è recata in Ucraina lo scorso maggio proprio per «mandare un segnale forte alle vittime, dire loro che siamo con loro e chiedere di rompere il silenzio». Ma anche agli stupratori: devono sapere che «il mondo li osserva e violentare una donna o una ragazza, un uomo o un ragazzo non resterà impunito».

L’allarme sul traffico di esseri umani

Patten ha anche posto l’attenzione su un’altra emergenza della guerra in Ucraina: il traffico di esseri umani. «Le donne, le ragazze e i bambini che sono fuggiti dall’Ucraina sono molto, molto vulnerabili e per i predatori ciò che sta accadendo in questo Paese non è una tragedia, ma un’opportunità. La tratta di esseri umani è un crimine invisibile, ma è una crisi grave», ha messo in guardia.