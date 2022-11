Studio Ghibli, aperto il parco in Giappone: biglietti, prezzi e attrazioni

L’animazione prende vita in Giappone. Ha finalmente aperto i cancelli il Ghibli Park, parco a tema dedicato interamente ai progetti dell’omonimo studio fondato da Hayao Miyazaki. La struttura sorge nell’Aichi Earth Expo Memorial Park, ex area dell’Expo 2005, a un’ora di treno da Kyoto. Inaugurato ieri 1 novembre, conta cinque aree (tre già aperte, altre due in arrivo nel 2023) che omaggiano i grandi capolavori nipponici. Sugli scudi le mostre e le ricostruzioni de Il mio vicino Totoro con la foresta di Dondoko e Il castello errante di Howl all’interno della Valle delle Principesse. «Non è propriamente un parco a tema», ha detto alla Cnn il regista Goro Miyazaki, figlio di Hayao. «Non ci sono attrazioni o giostre enormi, ma vogliamo che gli ospiti camminino respirando il vento e le nostre meraviglie».

Le cinque aree del Ghibli Park in Giappone dedicate ai film animati

Il Ghibli Park di Aichi sorge su una superficie di circa sette ettari e si compone di cinque aree differenti. Al momento dell’inaugurazione, tuttavia, soltanto tre sono fruibili al pubblico. La prima, una specie di gran magazzino dello studio di animazione, è secondo la Cnn «una grande città piena di strade, mostre e scene famose dei film». Fra queste, meritano una menzione speciale quelle di Laputa – Castello nel cielo del 1986 e il “Catbus” del film Il mio vicino Totoro. Non mancano poi giochi per bambini e café, senza dimenticare negozi di souvenir e articoli da regalo. È presente anche un cinema dove vedere i film più celebri e persino nuovi cortometraggi inediti presenti solo nel parco. Nel museo invece sono conservati attrezzi del mestiere e memorabilia del regista Miyazaki.

La seconda area visitabile è “La collina della giovinezza” con attrazioni dedicate a I sospiri del mio cuore del 1995 e La ricompensa del gatto, risalente al 2002 ma sbarcato in Italia soltanto sei anni fa. Tappa obbligata per tutti i visitatori è il punto panoramico del sito, che offre una vista totale su tutto il Ghibli Park. Infine, la terza area fruibile è “La foresta di Dondoko”, dedicata a Il mio vicino Totoro (1988) e La città incantata (2001) con parchi giochi e percorsi nella natura per respirare l’aria pura del cult di Miyazaki. Altre due aree sono ancora in fase di allestimento e apriranno verosimilmente il prossimo anno. Si tratta del “Villaggio Mononoke” del film La principessa Mononoke (1997) con le sue avventure nei boschi, e “La Valle delle Principesse” che includerà riferimenti a Il castello errante di Howl (2004) e Kiki – Consegne a domicilio (1989).

Orari di apertura e prezzi dei biglietti di ingresso al parco

Come conferma la Cnn, il parco vicino Nagoya, a meno di un’ora di treno da Kyoto e a sole due ore dalla capitale Tokyo. È aperto tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì, a meno che non coincida con un giorno festivo. Da lunedì al venerdì ospita i visitatori dalle 10 alle 17, mentre sabato e domenica anticipa l’apertura alle 9. In merito ai biglietti, non esiste un ticket unico per la struttura. Bisogna invece comprare un tagliando per ciascuna sezione, dal costo differente. Si va dai 1000 yen (poco meno di sette euro) per “La collina della giovinezza” e “La foresta di Dondoko” ai 2500 yen (circa 17 euro) per il magazzino Ghibli. La prenotazione online è aperta sul sito l-tike.com solamente in lingua giapponese, ma i funzionari del parco hanno confermato che a breve sarà operativo anche il sito ufficiale della struttura.