Anticipazioni Studio Battaglia stasera su Rai1: trama e cast dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con le avvocate divorziste di Studio Battaglia. Stasera 5 aprile, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda le puntate finali della serie drama con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Lunetta Savino. Al centro della trama le donne dell’omonimo studio legale fra casi spinosi, difficoltà coniugali e intrighi familiari. Nel cast anche Giorgio Marchesi, Massimo Ghini e Marina Occhionero. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Studio Battaglia, le anticipazioni di stasera 5 aprile 2022 su Rai1

La trama degli ultimi due episodi della stagione

Al termine della puntata precedente, Anna si era recata in trasferta per lavoro con Massimo e a fine giornata aveva deciso di lasciarsi andare con lui. Per la donna infatti la distanza dal marito Alberto rappresenta una boccata d’aria fondamentale, dati gli ultimi contrasti e i continui battibecchi familiari. Per questo, al rientro a Milano, decide di concentrarsi sul caso di una donna che intende separarsi da sua moglie con cui aveva stretto un’unione civile. Intanto si avvicina il momento dell’udienza sul caso Parmegiani che metterà Anna contro la madre Marina.

L’ottavo episodio di Studio Battaglia, ultimo della prima stagione, inizia con la conclusione dell’udienza per il caso Parmegiani. Anna riesce ad avere la meglio sulla madre che, sconfitta, annuncia di voler vendere lo studio che porta il suo nome. Nel frattempo, Alessandro decide di tornare sui suoi passi e perdonare Viola, sorella di Anna, riportando l’armonia nella coppia prossima al matrimonio. In parallelo anche Nina, terza delle sorelle Battaglia, sembra aver trovato la strada per un nuovo amore. Alberto, vedendosi sempre più lontano da Anna, si gioca le ultime carte per ricucire il rapporto con la moglie che, dal canto suo, è scossa da una notizia scioccante. Massimo infatti intende abbandonare lo studio per sempre, sconvolgendo gli equilibri delicati che si erano creati con la donna.

Il cast delle puntate di stasera 5 aprile 2022 su Rai1

Volto di Anna Battaglia, protagonista principale di Studio Battaglia, è Barbora Bobulova, mentre Lunetta Savino interpreta la madre Marina, fondatrice dell’omonimo studio legale. Nei panni delle altre sorelle Battaglia ci sono invece Miriam Dalmazio (Nina) e Marina Occhionero (Viola). Giorgio Marchesi è Massimo Munari, collega e nuova fiamma di Anna, mentre Thomas Trabacchi interpreta Alberto Casorati, marito della donna. Carla Signoris veste i panni di Carla Parmegiani, al centro del caso che divide la famiglia Battaglia, mentre Massimo Ghini è Giorgio, ex marito di Marina e padre delle tre sorelle.