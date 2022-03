Anticipazioni Studio Battaglia stasera su Rai1: trama, cast e cosa sapere sulla serie

Dopo il successo di Lea – Un nuovo giorno con Anna Valle, il martedì di Rai1 si appresta ad accogliere Studio Battaglia. La serie tv vede protagoniste tre sorelle, due delle quali lavorano come avvocate divorziste nello studio della madre. Volti principali della serie sono Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Lunetta Savino e Marina Occhionero. Nel cast anche Thomas Trabacchi, Massimo Ghini e Giorgio Marchesi. Stasera 15 marzo, alle 21,20 su Rai1, andranno in onda i primi due episodi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

"Donne di successo, professioniste affermate e rivali anche in famiglia."#StudioBattaglia PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/jefgeCwMUM — Rai1 (@RaiUno) March 8, 2022

Al centro della trama di Studio Battaglia ci sono dunque Anna, Viola e Nina, tre sorelle cresciute assieme alla madre Marina dopo l’abbandono del padre. Nonostante le difficoltà hanno condotto un’ottima infanzia, ma le loro famiglie sono tutt’altro che esenti da turbamenti e relazioni complicate. Il perno della serie è sempre lo studio professionale Battaglia, fondato a Milano anni prima da Marina, madre delle tre donne e brillante avvocata. Vita privata e lavoro si intrecciano di continuo, grazie anche ai numerosi casi che ogni giorno giungono sulla scrivania, dalle unioni civili ai casi di diffamazione fino all’uso dei social media.

Studio Battaglia, la trama della serie da stasera 15 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio di Studio Battaglia comincia focalizzandosi su Anna, la maggiore delle tre sorelle, che ha da poco abbandonato lo studio di famiglia per lavorare per lo Studio Zander, appena aperto. Poco dopo si presenta inaspettatamente il padre Giorgio, che non vedeva da 25 anni, con l’intento di chiedere perdono per averla abbandonata da piccola. La donna preferisce però concentrarsi sul lavoro e si trova subito ad affrontare sua sorella Nina in una causa contro un comico. Giunge poi Roberto Parmegiani, ricco imprenditore che intende divorziare dalla moglie Carla e che si è anche rivolto a Marina, madre delle sorelle Battaglia. Dal canto suo Viola, la più piccola delle tre, è impegnata negli ultimi preparativi di matrimonio con Alessandro, suo promesso sposo. Intanto, Anna si riavvicina a Massimo, sua vecchia fiamma e ora suo collega di lavoro, che però sembrerebbe avere interessi per un’altra donna.

Nella seconda puntata di Studio Battaglia, la relazione tra Anna e Massimo continua a prendersi l’intera scena grazie ad alcuni segreti e vecchie ruggini. I due infatti si trovano a collaborare sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto di embrioni congelati con l’ex marito, ma qualcosa li porta allo scontro. Intanto Giorgio si ripresenta dalle tre figlie, sperando di poter parlare con loro e chiarire quanto avvenuto 25 anni prima. Nel frattempo, qualcosa mina la sicurezza di Viola che, anche per colpa della sorella Nina, manda a monte il matrimonio. Crisi di coppia anche per Anna che, dopo aver saputo dal marito Alberto una terribile verità, non sa più a chi credere.

Studio Battaglia, il cast della serie tv in prima visione su Rai1

Volto delle tre sorelle Anna, Nina e Viola sono rispettivamente Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Lunetta Savino è invece la madre Marina, fondatrice dello studio che dà il titolo al progetto, mentre Massimo Ghini è il padre Giorgio. Nei panni di Massimo Munari, vecchia fiamma di Anna, c’è Giorgio Marchesi, mentre Thomas Trabacchi presta il volto ad Alberto, marito di Anna. Nei panni dei coniugi Roberto e Carla Parmegiani recitano invece Michele Di Mauro e Carla Signoris. Nel cast anche Giovanni Toscano, volto di Alessandro, promesso sposo di Viola, e David Sebasti nei panni di Dario Zender.