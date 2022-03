Studio Battaglia anticipazioni, trama e cast della terza puntata in onda stasera 28 marzo 2022 su Rai1

Terzo appuntamento stasera 28 marzo 2022, alle 21,25 su Rai1, con Studio Battaglia. La serie con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Lunetta Savino anticipa di un giorno la messa in onda per lasciare spazio alla partita della Nazionale di domani sera contro la Turchia.

La trama segue le vicende di Anna e Nina, sorelle e avvocate divorziste di Milano, entrate nella giurisprudenza grazie alla madre Marina, fondatrice dello studio che porta il nome della famiglia. Fra le protagoniste anche la terza sorella Battaglia, Viola, prossima al matrimonio ma in preda a forti dubbi sul suo futuro.

Nel cast anche Marina Occhionero, Massimo Ghini e Thomas Trabacchi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dopo le crude verità messe nel piatto da Nina e date in pasto alla piazza durante la cena per Viola, è arrivata anche la confessione di Alberto ad Anna.

Per la famiglia Battaglia niente sarà più lo stesso.#StudioBattaglia, eccezionalmente lunedì 28 marzo alle 21.25 su @RaiUno pic.twitter.com/X8g8ImHJAL — Carlo Degli Esposti (@carlopalomar) March 26, 2022

Studio Battaglia: anticipazioni, trama e cast della puntata di stasera 28 marzo 2022 su Rai1

Nel primo episodio di Studio Battaglia, il quinto della stagione, la fiducia di Anna (Barbora Bobulova) in Alberto (Thomas Trabacchi) entra sempre più in crisi. La donna vorrebbe ancora credere nel marito, ma si rende conto ogni giorno che le nasconde alcuni segreti. Per distrarsi, si immerge nel lavoro, accettando il caso di due genitori in disaccordo per la vaccinazione del loro bambino. Successivamente, decide di seguire anche un’altra delicata situazione familiare, con una coppia alla disperata ricerca della password che consentirebbero l’accesso agli account del figlio morto da tempo.

Il terzo episodio di Studio Battaglia porta a galla i gravi problemi finanziari in cui versano le casse della famiglia protagonista. Intanto, Viola (Marina Occhionero) cerca disperatamente il perdono di Alessandro (Giovanni Toscano), suo promesso sposo, con cui aveva deciso di rompere negli episodi precedenti. Anna e Alberto, dal canto loro, partono per un viaggio di lavoro a Monte Argentario, in Toscana, dove devono incontrare Carla Parmegiani (Carla Signoris). La donna ha intenzione di intentare causa all’ex marito, rifiutando una generosa offerta monetaria.