Anticipazioni Studio Battaglia stasera su Rai1: trama e cast della seconda puntata

Nuovo appuntamento con le avvocate divorziste di Studio Battaglia. Stasera 22 marzo, alle 21,25 su Rai1, torna la serie con protagonista Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Al centro della trama le due sorelle Anna e Nina, impegnate nel mondo della giurisprudenza grazie alla guida della madre Marina, fondatrice dello studio che porta il nome di famiglia. Nell’intreccio anche le vicende di Viola, la più piccola delle tre sorelle, nel pieno di una crisi per via del matrimonio imminente con il suo promesso sposo. Nel cast anche Marina Occhionero, Massimo Ghini, Giorgio Marchesi e Thomas Trabacchi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Studio Battaglia, trama e cast degli episodi di stasera 22 marzo 2022 su Rai1

Dopo il buon esordio della scorsa settimana condito da 4,1 milioni di spettatori e il 18,9 per cento di share, Studio Battaglia prosegue la narrazione con due nuovi episodi. Il primo dei due si apre con un’attenzione particolare su Anna (Barbora Bobulova) e Massimo (Giorgio Marchesi), impegnati a lavorare sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto di embrioni congelati con l’ex marito. La vicinanza porta i due a confrontarsi nuovamente, facendo tornare a galla segreti del loro passato che intendevano nascondere o persino dimenticare. Anna, assieme alle sorelle Nina (Miriam Dalmazio) e Viola (Marina Occhionero), intanto scopre che il padre Giorgio (Massimo Ghini) non avrebbe mai voluto abbandonare la famiglia e che, in realtà, è andato via contro la sua volontà. Dal canto suo, invece, Carla Parmegiani (Carla Signoris) scopre di aver vissuto per anni nella menzogna.

Nel secondo episodio di serata, il quarto della stagione, un attacco hacker mette in luce tutti gli iscritti di un sito di incontro extraconiugali. Fra questi, spunta fuori il nome di un noto senatore che rischia di veder andare in fumo la sua vita e la sua famiglia. La moglie infatti si reca subito all’ufficio di Anna per chiedere le carte del divorzio. Nel frattempo, la vita di Viola cambia radicalmente: la ragazza, nonostante un’iniziale forte decisione, decide di annullare il suo matrimonio dopo un lungo confronto con la sorella Nina. Intanto anche il rapporto di Anna con il marito Alberto (Thomas Trabacchi) non va a gonfie vele, dato che l’uomo le rivela una verità che incrina quasi irreparabilmente il loro rapporto.