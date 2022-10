I 10 studi di registrazione più iconici e isolati del mondo

Brad Pitt sta riportando in vita, nella sua tenuta in Provenza, i Miraval Studios. Icona della musica nel secolo scorso, la sala di registrazione ha accolto band di livello mondiale come Cranberries, AC/DC e The Cure. Immersa nella natura, permette agli artisti di cercare l’ispirazione per creare nuovi brani rimanendo distanti dal caos delle grandi metropoli. La struttura francese però non è la sola. In tutto il mondo infatti si trovano piccoli gioielli che hanno visto nascere hit immortali. Billboard ne ha selezionati alcuni, muovendosi soprattutto fra Europa e Stati Uniti. Ecco i 10 più emblematici, dallo studio che omaggia Il Signore degli Anelli in Spagna a quello affacciato sul mare in Islanda.

I 10 studi di registrazione più belli che hanno ospitato le star della musica

1. Floki Studios, per registrare vicino al Circolo Polare Artico

Fra i 10 studi di registrazione più belli e singolari al mondo ci sono sicuramente i Floki Studios in Islanda, un edificio di ultima generazione che sorge ai margini del Circolo Polare Artico. Sono nati appena due anni fa, su idea di Jay Sweet, produttore esecutivo del Jazz & Folk Festival di Newport. Sorgono all’interno di due ex edifici commerciali, una macelleria e un negozio di alimentari, immersi in un’area naturale che ispira relax e tranquillità.

2. Ocean Sound, gli studi di registrazione da cui osservare le orche assassine

Dal 2009 le band di tutto il mondo hanno deciso di incidere un album in Norvegia, più precisamente sulla minuscola isola di Giske a largo della costa nordoccidentale. Qui si trovano infatti gli Ocean Sound, fra gli studi di registrazione più richiesti in Europa. Nati come sala prove per il gruppo locale The Margarets, sono oggi meta per Arcade Fire, ma anche Kygo e A-ha. «Avevamo chef che venivano con pesce fresco ogni giorno», ha detto a Billboard Sebastian Ingrosso degli Swedish House Mafia.

3. RMV Studio, il luogo dal nome impronunciabile che ha ospitato gli Abba

Riksmixningsverket. È il nome «impossibile da pronunciare persino per uno svedese», come conferma il proprietario dell’RMV Studio. Sorge nel cuore della Svezia e ha ospitato di recente gli Abba. È qui che Benny Andersson & Co si sono riuniti per incidere Voyage. Lo studio di registrazione sorge all’interno di un vecchio magazzino navale che si trova nel centro di Stoccolma ed è l’ideale per isolarsi dal caos. «RMV è aperto a tutti, a meno che non siano sostenitori di Donald Trump», ha ironizzato il proprietario. Fra gli artisti che hanno inciso qui anche i Coldplay di Chris Martin.

4. Devon Analogue, la culla inglese per le star dell’elettronica

Fra le dolci colline di Exmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra, si trova Devon Analogue, paradiso per gli artisti di musica elettronica. Sebbene abbia aperto soltanto nel 2017, lo studio ha già ospitato star di livello mondiale come Pharrell Williams, Busta Rhymes e Normani oltre al produttore e dj Calvin Harris. Quest’ultimo ha inciso in queste sale il suo ultimo album Funk Wav Bounces Vol.2.

5. Space Mountain Studios, in Andalusia un omaggio alle opere di Tolkien

L’Andalusia con le colline di Albuñuelas è invece culla degli Space Mountain Studios, celebri per le stanze che omaggiano Il Signore degli Anelli. Finestre tonde e mura simili a quelli di una grotta ricordano molto le case degli Hobbit. La Terra di Mezzo è però solo parte della struttura principale che può ospitare fino a 16 persone contemporaneamente. Immerso nella boscaglia spagnola, ha rischiato di essere distrutto dai roghi di inizio settembre. Ogni ottobre, gli studi ospitano anche un festival di flamenco con 500 artisti internazionali.

6. Black Rock Studios, l’idillio sull’isola greca di Santorini

Sull’isola di Santorini si trova invece il Black Rock Studios (nella foto principale) di Kostas Kalimeris. Nel 2009, anno della sua inaugurazione, ospitò l’artista blues Joe Bonamassa che vi incise il quasi omonimo album Black Rock. Oltre allo studio di registrazione all’avanguardia, i tre piani della struttura ospitano un’ampia piscina, vasche idromassaggio con bar e barbecue a vista sul mare. Negli anni, la struttura ha incantato Justin Bieber, Skrillex e persino la nordica Björk. «Venne a registrate per il suo compleanno qualche anno fa», ha raccontato a Billboard Kalimeris. «Si fece un regalo». Gli OneRepublic hanno invece inciso Counting Stars, ad oggi loro singolo di maggiore successo.

7. Dark Horse Recording, gli studi di registrazione per il debutto di Taylor Swift

Il tour degli studi di registrazione di Billboard prosegue fra le Montagne Rocciose del Colorado, negli Usa. Qui, nel secolo scorso sorgeva il Caribou Ranch, che ospitò le registrazioni dei Chicago e della star Elton John durante tutti gli Anni 70. La struttura fu distrutta da un incendio nel 1985, ma il chitarrista Robin Crow si impegnò a farla rinascere. Così nel 1993 inaugurò il Dark Horse Recording, struttura di quasi 3 mila metri quadri con uno studio alto 10 metri. All’esterno, ettari di vegetazione. Qui hanno registrato Keith Urban, la Grammy Awards Carrie Underwood e persino una giovanissima Taylor Swift per il suo album omonimo di debutto.

8. Allaire Studios, le sale che incantarono anche David Bowie

Lo stato di New York è invece patria degli Allaire Studios, nati sul finire degli Anni 90. La struttura, oltre agli studi di registrazione veri e propri, è dotata di alloggi per artisti e famiglie al seguito. Nel 2002 Norah Jones incise qui il suo album Come Away with Me, che vendette 25 milioni di copie e le fece vincere cinque Grammy Awards. Lo stesso anno arrivò anche David Bowie per il suo disco Heathen che segnò il ritorno del Duca Bianco sulla scena americana. Storici gli strumenti presenti in studio, tra cui le tastiere con cui gli Who incisero Baba O’ Riley.

9. Rockfield Studios, dove i Queen incisero Bohemian Rhapsody

Il fascino bucolico è una delle chiavi che hanno reso i Rockfield Studios del Galles fra i più richiesti. Qui infatti registrarono Rush, Black Sabbath, The Cure, Robert Plant e Coldplay. Soprattutto, però, la struttura lega il suo nome ai Queen. Freddie Mercury & Co. infatti scrissero e registrarono nel Monmouthshire gallese la loro Bohemian Rhapsody. «Freddie sedeva al pianoforte vicino alle selle per cavalli», ha raccontato il proprietario oggi 82enne. «Mi piace pensare che ad ispirare il verso “Any way the Wind blows” (Ovunque soffi il vento) sia nato proprio dalla brezza che sentiva qui».

10. Remote Control Productions, la tana di Hans Zimmer per le colonne sonore

Hans Zimmer, fra i maggiori compositori di colonne sonore cinematografiche al mondo, ama ritirarsi a Santa Monica, in California. Lì infatti possiede un complesso di sette edifici che ospita la sede della sua personale etichetta discografica, la Remote Control Productions. Divani vintage, muri insonorizzati con sintetizzatori e persino un dipinto originale di Egon Schiele sono la splendida cornice per le sue celebri composizioni. Qui infatti ha realizzato le soundtrack di 12 anni schiavo e Rush, ospitando anche i registi. «Voglio che siano tutti presenti durante la registrazione», ha detto Zimmer a Billboard. «Ho una grande quantità di libri. Chiunque li può prendere e farsi ispirare».