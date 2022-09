Gli studenti del Virgilio in assemblea parlano di fascismo e vengono fermati dai carabinieri

Gli studenti del Liceo Virgilio avevano organizzato un’assemblea su temi come neofascismi, postfascismi e partiti di destra, per analizzare la storia in una sorta di parallelismo con quanto accade oggi in Europa. Un incontro autorizzato già da giorni dalla dirigente Isabella Palagi, che si sarebbe dovuto tenere all’interno dell’istituto e che poi, per questioni burocratiche, è stato spostato all’esterno. Lì, a piazza de’ Ricci, dove spesso si sono riuniti i liceali per confrontarsi e incontrarsi, stavolta l’assemblea è stata interrotta dai carabinieri. A denunciarlo sono stati gli stessi studenti, fermati mentre stavano discutendo dei temi e della situazione italiana con lo scrittore Paolo Di Paolo. Quattro di loro sono stati anche identificati.

Il post del Collettivo Virgilio: «Non una coincidenza»

Il racconto è affidato a un post su Instagram sulla pagina Collettivo Autorganizzato Virgilio: «Oggi le studentesse e gli studenti del Virgilio si sono ritrovati in assemblea per confrontarsi liberamente su temi di attualità quali la vittoria della destra alle recenti elezioni e i neofascismi nel mondo. L’assemblea è stata molto partecipata, ha coinvolto più di 200 studenti ed è stata moderata dallo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo. Nonostante fosse un momento di condivisione e confronto, in cui abbiamo parlato di diritti e antifascismo, due carabinieri non si sono fatti problemi a intervenire tentando di far terminare l’assemblea e identificando alcuni studenti. Ci teniamo a sottolineare che da anni svolgiamo iniziative, assemblee e collettivi in questa piazza e mai le forze dell’ordine ci hanno intimato di andarcene; pensiamo che un intervento di questo tipo, effettuato a pochi giorni dalla vittoria della destra, non sia una coincidenza. Nonostante la presenza pressante dei carabinieri, la risposta degli studenti e delle studentesse del Virgilio è stata quella di proseguire l’assemblea in quanto spazio di libero dialogo, di cui abbiamo bisogno adesso più che mai».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COLLETTIVO AUTORG VIRGILIO (@collettivo_virgilio)

I liceali: «Siamo rimasti»

Su Repubblica, altre testimonianze da parte degli studenti: «A un certo punto si ferma una macchina dei carabinieri. Eravamo a metà assemblea. Sono venuti a intimarci di andarcene perché stavamo creando un momento di assemblea non autorizzato e che avremmo dovuto chiedere il permesso alla questura e alla prefettura». Lo conferma anche Paolo di Paolo: «Uno dei carabinieri si è avvicinato a me dicendomi: “Capisco che possiamo avere idee diverse, ma c’è una legge da rispettare”». I giovani proseguono: «Siamo rimasti». Per questo in quattro sono stati identificati, tra cui anche minorenni.