Milano, cinque studenti aggrediti fuori dal Politecnico: arrestati due ragazzi di 16 anni

Sembra non volersi fermare l’ondata di violenza che in queste ultime settimane sta colpendo Milano: nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile, le autorità hanno segnalato che cinque studenti universitari sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzini poco distante dal Politecnico di Milano.

Studenti aggrediti a Milano: il racconto

La notizia fa riferimento, nello specifico, ad un tentativo di furto avvenuto nei confronti di cinque ragazzi accerchiati e minacciati da alcuni adolescenti. Quando uno degli universitari si è rifiutato di consegnare il suo portafoglio ai malviventi, uno degli amici che era al suo fianco ha cercato in qualche modo di difenderlo, pentendosene però amaramente. I ragazzini che si sono resi protagonisti del reato hanno infatti inveito senza pietà contro di lui, prendendolo a pugni in volto e causandogli una prognosi di trenta giorni in ospedale.

Immediato l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato Città Studi di Milano sono riusciti rapidamente a identificare e raggiungere i protagonisti dell’aggressione. Si tratta di due ragazzi di 16 anni nei cui confronti pesa un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano sotto richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori.

Le indagini delle autorità

In base alla ricostruzione dei fatti, sembra che almeno uno dei due giovani aggressori avesse già alle spalle diversi episodi simili. Costui dovrà ora scontare una pena all’interno di una comunità equivalente al regime cautelare. Per l’altro invece le autorità hanno imposto l’obbligo di rimanere in casa. Proseguono intanto le indagini per identificare gli autori di diversi episodi simili, accaduti nella stessa area nei primi mesi di quest’anno. Si tratta di azioni messe in atto da gruppetti di ragazzi che non provengono da famiglie disagiate o di seconda generazione come in alcuni recenti casi ma della zona, che poi coalizzano intorno a loro altri “bulli”.