Iran, cosa si nasconde dietro i casi di studentesse avvelenate

L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, ha chiesto che vengano portate avanti in modo serio le indagini sulle intossicazioni di studentesse che da mesi si stanno verificando in varie parti della Repubblica islamica. Un migliaio i casi, centinaia le giovani ricoverate in ospedale dopo aver inalato gas tossico a scuola, una cinquantina gli istituti colpiti. Khamenei ha definito «imperdonabili» i sospetti avvelenamenti delle studentesse, sottolineando che gli eventuali colpevoli, se individuati, dovrebbero essere condannati a morte. Ma cosa sta succedendo nel Paese dove piano piano stanno scemando le proteste contro il regime per la morte di Mahsa Amini?

I primi casi di avvelenamento sono stati registrati a novembre 2022 nella città sacra di Qom, a Sud di Teheran. Poi gli episodi si sono estesi ad altre città dell’Iran. Secondo un conteggio ufficiale pubblicato il 5 marzo, sono almeno 52 gli istituti dove si sono verificati episodi di questo tipo. Ragazze hanno inalato gas tossico nella città occidentale di Abhar e in quella sudoccidentale di Ahvaz, ma anche a Zanjan, nella zona Ovest dell’Iran, così come nella città santa di Mashhad, a Isfahan, situata nell’area centrale del Paese, e a Shiraz in quella meridionale. Secondo Mehr News quasi 900 gli studenti, in gran parte ragazze, hanno accusato sintomi da avvelenamento, ma per BBC Persian i casi sarebbero almeno 1.250.

The minister of education of the Islamic regime in Iran admitted that the poisoning of the students was intentional.

The poisoning of school girls is the revenge of the terrorist regime of islamic Republic against the brave women who flagged the mandatory hijab & shook the… https://t.co/kwK3vtLHDs pic.twitter.com/ycddbT0ghA

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 26, 2023