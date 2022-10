Studentessa americana morta in un incidente: conducente positivo al test antidroga

Studentessa americana morta dopo un incidente: è accaduto a una 23enne, che è deceduta per le ferite all’ospedale Grassi di Ostia. La giovane viaggiava su un Honda Mc 700 con un amico 20enne, quando il mezzo si sarebbe scontrato con una Nissan Pulsar, guidata da un 40enne. Succede nel tardo pomeriggio di ieri, 16 ottobre. Il ragazzo alla guida della moto ha raccontato agli agenti cosa sarebbe successo. Il 20enne era entrato al Sant’Eugenio in codice giallo.

La ricostruzione dell’incidente

Stando alla ricostruzione del giovane, la Nissan e la Honda si sono scontrate all’altezza di Piazza Sirio, sul lungomare. La ragazza americana è apparsa subito grave al personale sanitario intervenuto sul posto. Il 40enne a bordo della Nissan non era da solo: con lui anche la moglie e due figli. Per fortuna, tutti i membri della famiglia sono illesi. Il conducente, invece, è stato portato in ospedale, dove è stato effettuato un test antidroga.

La notizia del risultato del test è stato resa nota solo nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre. A quanto si apprende, il 40enne sarebbe risultato positivo al test antidroga. I vigili urbani di Ostia stanno ora valutando le telecamere di sorveglianza per accertare i dettagli della dinamica dell’incidente.

Studentessa americana morta: il test al conducente dell’auto

Una delle ipotesi è che l’uomo, risultato positivo al test antidroga, potrebbe essere passato con il rosso. La moto, con il 20enne alla guida, non avrebbe avuto il tempo per evitare l’incidente. Il 40enne è ora ai domiciliari in attesa dello svolgimento delle indagini.

In tre giorni ci sono state tre vittime sulla strada, dopo Gabriele Regini e Antonio Mazzone. La studentessa americana morta a seguito dell’incidente è venuta a mancare in ospedale. Il suo amico, invece, sta bene e ha già fornito informazioni agli inquirenti per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.