Torino, studentessa aggredita in campus universitario: fermato un minorenne

Novità sul caso della studentessa aggredita nel campus universitario: scatta un arresto. La Squadra Mobile di Torino ha fermato un minorenne di origine centrafricana, che avrebbe incontrato la ragazza il giorno dell’aggressione – lo scorso 30 ottobre – e l’avrebbe violentata. Le videocamere di sorveglianza avevano fornito agli inquirenti delle immagini che sono state poi analizzate. Gli agenti in una volante avrebbero poi riconosciuto il minore.

Studentessa aggredita al campus universitario: arresto e indagini

L’aggressione sarebbe avvenuta al nono piano di una palazzina della residenza per studenti gestita dall’Edisu, a due passi dal Politecnico. Stando alle accuse, il minorenne avrebbe trovato il modo di entrare nella residenza e avrebbe iniziarto a gironzolare. A un certo punto ha incontrato la ragazza, che gli ha aperto la porta scambiandolo per un compagno di corso. A quel punto si sarebbe scatenata la violenza. Poi, il minorenne si sarebbe dato alla fuga.

La ragazza era stata poi visitata dai medici dell’ospedale Sant’Anna e poi da quelli delle Molinette. Oltre al racconto dettagliato, la ragazza ha fornito anche il Dna e la descrizione dell’aggressore.

La ricostruzione degli inquirenti

Al momento del riscontro della volante – tutte le volanti avevano ricevuto le immagini – il minore si trovava ancora in quella zona, all’ Ogr, le ex officine delle ferrovie diventate un polo museale e culturale. Il giovane è stato fermato e portato al centro di prima accoglienza per i minorenni. Si attende l’esito del riscontro sul Dna, ma la descrizione coincide perfettamente secondo chi indaga. Al momento, l’accusa della Procura Minorile è di violenza sessuale.

Non ci sono altri episodi simili contestati al minore. La stessa Procura ha indagato anche un’altra persona, residente in provincia di Torino, che nello stesso giorno e nello stesso quartiere di quell’aggressione avrebbe portato avanti una seconda violenza ai danni di un’altra ragazza secondo gli inquirenti.