Studente scrive tesina su Draghi, lui risponde: «Spero di esserti d’ispirazione»

Dopo aver ricevuto una tesina incentrata sulla propria vita, il premier Mario Draghi ha voluto rispondere al giovane studente che l’ha scritta. É stato proprio quest’ultimo a condividere sui suoi canali social la lettera arrivata da Palazzo Chigi esprimendo tutto il suo entusiasmo e la sua felicità per aver ricevuto le attenzioni di quello che considera il suo idolo.

Mario Draghi risponde ad uno studente che ha fatto la tesina su di lui

«Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta… Ora sono contentissimo». Queste le parole con cui l’alunno, di nome Alessio, ha annunciato su Twitter l’arrivo della missiva spedita direttamente dalla residenza ufficiale del capo del governo.

Una lettera che è possibile leggere interamente sul suo account e in cui il premier lo ha ringraziato per aver scelto di dedicargli la tesina. Un fatto che lo ha molto colpito e a cui ha così replicato: «Caro Alessio, ti ringrazio di aver condiviso il tuo scritto. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione».

Il giovane: «É il mio idolo ho incorniciato la sua risposta»

Draghi ha continuato fornendo qualche dettaglio sulla sua carriera, affermando di aver sempre considerato fondamentale l’impegno, in ogni fase della vita, nello studio e nel lavoro e riconoscendo il merito «agli straordinari maestri che ho avuto» per essere diventato la persona che é.

E ancora: «Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca». Ha quindi concluso con un affettuoso augurio di successo al giovane, il quale ha ammesso di aver fatto la tesina proprio su di lui perché «è il mio idolo» e di aver già incorniciato la risposta del premier.