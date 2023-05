Lo studente che ha accoltellato la professoressa è stato arrestato

È stato arrestato il giovane studente che a soli 16 anni ha accoltellato la professoressa ad Abbiategrasso. Alla base dell’aggressione c’è un’insufficienza presa in Storia e diverse note disciplinari sul registro. Il ragazzo è stato piantonato dai carabinieri nel reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Paolo di Milano.

L’arresto dello studente che ha accoltellato la sua professoressa

Il tribunale dei minorenni ha deciso per l’arresto dello studente di appena 16 anni che ha accoltellato la sua professoressa ad Abbiategrasso, precisamente all’Istituto Alessandrini. Lo studente è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e non poteva essere altrimenti, viste che le intenzioni del giovane sembravano essere molto chiare. Il ragazzo ha accoltellato diverse volte la professoressa 51enne Elisabetta Condò con un pugnale che aveva rubato al padre, un appassionato di caccia. Si tratta di un’arma bianca con una lama modello Bowie dalla lunghezza di 20 centimetri. La professoressa a causa dell’incidente ha ricevuto una prognosi di 35 giorni ma rimane in condizioni stabili all’ospedale di Legnano, dove ha subito anche un piccolo intervento per la ricostruzione dei tendini del polso. I motivi dell’aggressione sono tutt’ora sconosciuti, ma secondo alcuni medici, il ragazzo sarebbe affetto da un disturbo paranoide e ciò lo avrebbe fatto scattare con violenza contro la professoressa che lo aveva richiamato più volte nel corso dell’anno scolastico.

La reazione della famiglia del giovane

Il padre del 16enne studente che ha accoltellato la professoressa Condò non riesce a spiegare il comportamento del figlio. Il genitore ha anche aggiunto che era totalmente all’oscuro dei brutti voti e delle note disciplinari che il ragazzo aveva ricevuto a scuola. Come riporta il giornale Il Mattino poi, il padre considera la vita del figlio distrutta ma «ancora qui», dal momento che aveva immaginato uno scenario peggiore ovvero quello del suicidio del figlio dopo l’aggressione. Per questo ha parlato di speranza per il futuro e di un nuovo punto di partenza.