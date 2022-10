Studente-tifoso si laurea in Autogrill per non perdersi la trasferta del Bari

Uno studente svolge la sua tesi in Autogrill e si laurea: questa è la storia interessante e curiosa del neo dottore Massimo Vitti che per non perdere la partita della sua squadra del cuore il Bari ha deciso di laurearsi mentre era in viaggio verso Parma.

La laurea dello studente all’Autogrill

Massimo Vitti, imprenditore barese di 46 anni e studente universitario ha svolto la sua laurea nell’autogrill Cantagallo prima di Bologna, sull’A1. Vitti fa parte del gruppo di tifosi “La Bari Capitale” e riveste anche il ruolo di presidente del gruppo. Questi ultimi sono tifosi che supportano la squadra in tutte le trasferte in giro per l’Italia. L’esame della laurea è stato svolto grazie a un telefonino collegato in rete e un programma di videoconferenza.

Massimo ha esposto la tesi sulle «Monete complementari nei mercati moderni» effettuando l’esame senza alcun problema. Per questa ragione, anche se in una location decisamente bizzarra, l’imprenditore e supporter del Bari Massimo Vitti ha conquistato la laurea con un bel 82 su 110.

Le parole del neo dottore

Il Bari ha perso il match per 1-0 contro il Parma in trasferta ma la felicità di Vitti non è stata intaccata. Lo studente che si è laureato poche ore all’autogrill prima ha dichiarato: «Il risultato conta niente è il motto del nostro gruppo, e vale oggi più di sempre». Alcuni amici lo hanno provocato dopo questa risposta: «Vale anche per quell’82?», ma il neodottore ha dichiarato: «No, lì contava, sono fiero del mio 82, mi ricorda il mondiale di Pablito».

Dopo la partita, al dottore e al suo gruppo sono toccati ben 500 km per il rientro: «Una passeggiata, per noi che non abbiamo lasciato mai sola la squadra neanche in Serie D, quando c’era da andare in posti di cui non conoscevamo l’esistenza fino al giorno prima. Troina, per dire, provincia di Enna. Ora lo so, d’altra parte sono laureato». Infine, l’imprenditore continua dicendo: «Lo spiegò bene Raboni, il poeta: si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita, di se stessi, di quello che si è stati, di quello che si spera di continuare a essere».