Stromboli, sindaco attiva il Centro operativo comunale

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha deciso di attivare in via precauzionale il Centro operativo comunale per monitorare l’attività di Stromboli. Nelle ultime ore infatti, il livello di allerta è passato da giallo ad arancione e i cittadini sono invitati alla prudenza.

Le indicazioni delle autorità ai cittadini

Sono state comunicate ai cittadini le prime indicazioni da seguire per quanto riguarda Stromboli. Ad esempio, il comandante della Guardia costiera di Lipari sta facendo diffondere un messaggio chiamato «Securitè» sul canale 16. Con questo messaggio si raccomanda a tutti i cittadini di navigare ad una distanza di almeno due miglia dalla costa di Stromboli, così da evitare problematiche.

Inoltre, il sindaco Riccardo Gullo in queste ore dovrebbe avere una riunione in videoconferenza con la Protezione Civile. In questo modo possono essere previste normative e indicazioni da dare ai cittadini per una sicurezza efficace e precisa. Alla conferenza parteciperanno anche i Centri di competenza che monitorano il vulcano e la Prefettura di Messina.

L’attività del vulcano Stromboli in questo momento

L’attività effusiva del vulcano Stromboli sembra essere entrata in una fase di stanca, anche se bisogna ancora attendere gli ultimi dati al riguardo. Comunque, secondo l’INGV, vale a dire l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i flussi lavici sono poco alimentati e anzi non raggiungono più il livello del mare. Sembra che ormai la lava si sia assestata a circa 400 metri di altezza sul livello del mare.

Tuttavia, sembra che i flussi lavici abbiano provocato anche diversi crolli sulla terrazza craterica del vulcano. Questi fenomeni probabilmente sono provocati dall’erosione costante della lava che nelle ultime ore ha continuato il suo percorso senza arrestarsi mai. Inoltre, il vulcano ha rilasciato anche un’imponente nube piroclastica che ha interessato una vasta area intorno al vulcano Stromboli. Il Centro operativo comunale è in allerta comunque e in caso di pericolo si attiverà il prima possibile.