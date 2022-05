Stromboli, incendio sul set della fiction di Ambra Angiolini

Un incendio simulato si è trasformato in un incendio vero. Questo è quanto è accaduto nel corso della mattinata di oggi a Stromboli, isola dell’arcipelago delle Eolie, dove si stanno girando le scende di una fiction prodotta dalla Rai sulla Protezione Civile. La serie, diretta da Marco Pontecorvo e interpretata da Ambra Angiolini, vede parte delle riprese proprio a Stromboli. Ma stavolta è stata solo finzione, perché il forte vento ha reso le fiamme incontrollabili e l’isola ha vissuto attimi di paura.

Incendio a Stromboli: fiamme partite dal set della fiction Rai

Tutto è partito da un piccolo rogo, come tanti se ne vedono in fiction, serie tv e film. Lo staff diretto da Marco Pontecorvo, impegnato nelle riprese del prodotto sulla Protezione Civile, ha appiccato le fiamme, per quello che doveva essere un incendio controllato. Così, però, non è stato. Il forte scirocco ha ampliato la portata delle fiamme, che si sono diffuse interessando oltre un ettaro di macchia mediterranea. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che con un elicottero e un canadair stanno tentando da stamattina di spegnere le fiamme. Paura tra lo staff, compresa l’attrice Ambra Angiolini, e tra gli abitanti della località San Vincenzo, i più vicini alle fiamme, che hanno sfiorato anche le case.

Su Twitter i Vigili del Fuoco mostrano l’incendio

Il profilo ufficiale Twitter dei Vigili del Fuoco ha mostrato anche le immagini dall’elicottero dell’isola e delle fiamme, durante l’intervento in corso nel primo pomeriggio. «Due Canadair, un elicottero e squadre a terra», spiegano sui social, tentano di circoscrivere l’incendio dalle 10 della mattina.