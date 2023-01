Striscia La Notizia, l’inviata Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara

L’inviata di Striscia La Notizia Stefania Petyx è stata aggredita a Campobello di Mazara, il luogo dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’ultimo covo di Matteo Messina Denaro. La cronista si è recata nel paese del trapanese per realizzare un servizio in cui chiede ai cittadini un selfie contro la mafia, ma un passante ha dato in escandescenze e ha anche tentato di investirla con lo scooter.

Inviata di Striscia la Notizia aggredita a Campobello di Mazara

Le prime immagini dell’aggressione sono state pubblicate sul sito del tg satirico e messe in onda giovedì 26 gennaio. L’intero servizio verrà invece trasmesso questa sera a partire dalle 20:35 su Canale Cinque. Stefania si trovava nel paese in cui ha vissuto il capomafia prima di essere arrestato per chiedere ai residenti una fotografia con il cartello «La mafia da schifo» e un’opinione sull’operazione portata a termine dalle forze dell’ordine. Un modo per smentire la presunta omertà di cui i campobellesi sono stati accusati e per ribadire un concetto che dovrebbe appartenere alle menti di tutti.

Mentre alcuni hanno accettato, un passante si è infastidito per la presenza delle telecamere ed è andato in escandescenze. Ha quindi iniziato a prendere a spintoni l’inviata e il cameraman per poi tentare di investirli con uno scooter elettrico. «Invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un motorino», si legge sul sito di Striscia. Il tutto, ha fatto sapere la stampa locale, è accaduto in via Garibaldi e si tratterebbe di un gesto isolato.

La solidarietà sui social

In attesa di vedere il servizio completo, il tg ha pubblicato anche su Facebook un’anteprima dell’aggressione. Sotto il post sono comparsi decine di commenti in cui gli utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della vittima. «È difficile difendere questa meravigliosa terra, quando poi strada facendo si incontra gente del genere. Tuttavia continuerò sempre a difenderla, perché né questo tizio né Matteo Messina Denaro rappresentano questi incantevoli luoghi. Scusalo e scusaci Stefania Petyx», ha scritto Alessandro. «Massima solidarietà a Stefania Petyx, una professionista capace che svolge con grande abnegazione il suo lavoro al servizio delle comunità», ha aggiunto un altro utente.