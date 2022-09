Striscia la Notizia, tapiro gigante a Letta: «Fatto di tutto per far vincere la Meloni»

Striscia la Notizia ha provato a consegnare ad Enrico Letta un tapiro d’oro gigante per aver «fatto di tutto per far vincere la Meloni». Durante il programma è infatti stato dato ampio spazio all’esito delle elezioni politiche 2022, che hanno visto trionfare il centrodestra. Valerio Staffelli, tuttavia, non è riuscito nel suo intento, pur avendo urlato dalla strada al presidente del Pd di scendere per ritirare il ‘premio’.

Striscia la Notizia e il tapiro gigante a Enrico Letta

Martedì 27 settembre ha avuto inizio la nuova edizione di Striscia la Notizia con Alessandro Siani e Luca Argentero. La prima puntata si è aperta con l’esito delle Elezioni Politiche 2022, nelle quali ha trionfato il centrodestra. Per l’occasione, è andato in onda il servizio di Valerio Staffelli, che ha tentato di consegnate un Tapiro d’Oro gigante ad Enrico Letta. Il premio sarebbe infatti andato al Partito Democratico per la sua disfatta alle elezioni.

Con la solita ironia, Valerio Staffelli si è dunque presentato alla sede deserta del Pd con il ‘trofeo’ dalle gigantesche dimensioni. «Amici ci troviamo davanti alla sede del PD che sta per Partito Depresso e siamo venuti a consegnare questo Tapiro Gigante per una sconfitta gigante», ha esordito l’inviato che lavora per Striscia da ventisette edizioni. Non ricevendo risposta, Staffelli ha gridato: «Signor Letta, venga a prendere il tapiro!». E ha continuato, ironico: «Mi è partito con gli occhi della tigre e adesso mi finisce con il muso da Tapiro».

«Signor Letta, hasta la sconfitta siempre! Venite uomini del PD, avete fatto di tutto per far vincere la signora Meloni, non capiamo perché siate così attapirati. Signori del PD ma cosa mi avete combinato?». Nonostante le insistenze, alla fine Valerio Staffelli ha dovuto arrendersi. L’inviato non è riuscito a consegnare il Tapiro Gigante al Partito Democratico. Così, ha concluso il servizio: «Affidiamo questo tapiro e il PD a San Nazzareno. San Nazzareno pensaci tu. Saranno già andati via tutti, non c’è più nessuno».