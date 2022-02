Striscia la Notizia, Silvia Toffanin debutta come conduttrice

Lunedì 21 febbraio dietro al bancone di Striscia la Notizia farà il suo debutto una nuova conduttrice: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo cambia studio e si cimenta così in una conduzione a due, nel tg satirico giunto alla 33esima edizione. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia la Notizia, Ezio Greggio. La coppia resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone a Francesca Manzini e Gerry Scotti, che insieme hanno già condotto in passato il programma di Canale 5.

Silvia Toffanin, una settimana da conduttrice con Greggio

Una settimana fa Enzo Iacchetti, storico partner di Ezio Greggio, è risultato positivo al Covid. Impossibilitato a condurre Striscia la Notizia, aveva “costretto” allo stop anche l’altra metà della coppia. Questo ha riportato dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 Sergio Friscia e Roberto Lipari, che avevano già condotto con successo il programma dal 3 novembre all’11 dicembre 2021.

Silvia Toffanin, la carriera e la vita privata

Nata il 26 ottobre 1979 a Marostica, ma cresciuta a Cartigliano (provincia di Vicenza), Silvia Toffanin ha esordito in televisione nel 2001 come Letterina del quiz di Canale 5 Passaparola, restandovi per due stagioni. Insieme a lei tra le Letterine figuravano Alessia Fabiani, Ilary Blasi e Alessia Ventura, in un programma condotto da Gerry Scotti, affiancato dall’ex velina Alessia Mancini. Nello stesso periodo ha preso parte al programma Mosquito, su Italia 1. Silvia Toffanin ha debuttato invece come conduttrice nell’estate del 2002 nel programma Nonsolomoda di Canale 5, impegno rinnovato per sette edizioni consecutive fino al 2009: tre anni prima aveva preso il timone di Verissimo, ereditando la conduzione da Paola Perego. Ed è ancora questa la sua “casa”. Dal 2002 è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset. La coppia ha due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.