Striscia: il tg satirico smonta le «fake news» sul Tapiro ad Ambra Angiolini

Non si placano le polemiche intorno al tapiro consegnato nei giorni scorsi ad Ambra Angiolini. Il tg satirico di Canale 5 è tornato, infatti, sull’argomento svelando una serie di inediti retroscena. La decisione dopo il polverone sollevatosi su giornali e siti. A smontare le «fake-news», ha provato il Gabibbo, partendo da quello che da molti è stato definito un approccio violento. Nel fuori onda, Staffelli attende che la donna scenda dalla macchina, poi la invita a spostarsi sul lato interno per evitare che le vetture in transito possano colpirli, quindi le dona il tapiro. Il tutto avviene in un clima effettivamente sereno. Alla seconda critica, quella di un premio più adatto ad Allegri, dato il comportamento, Striscia risponde che in passato da Borriello a Scamarcio, hanno sempre agito alla stessa maniera, porgendo il tapiro a chi subiva le conseguenze della rottura di un amore da copertina.

Dal Gabibbo a Roberto Lipari: le verità di Striscia sul Tapiro ad Ambra

C’è poi la questione per cui Striscia avrebbe attribuito ad Ambra la responsabilità di essere stata lasciata, «non essendosi saputa tenere il compagno». Anche questa viene rispedita al mittente, dirottandola anzi su una battuta fatta alla donna da Mara Venier. La palla passa quindi al neoconduttore Roberto Lipari, che da professore – con tanto di coppola – «cita i dati». Secondo le stime mostrate, Ambra avrebbe guadagnato dalla vicenda ben 50 mila follower sui vari social. Lipari poi chiama in causa Il fatto quotidiano che sulla vicenda ha parlato di «redditizio ruolo della vittima». Sulla possibilità che gli avvocati citino Striscia per «illegittima intromissione nella privacy», invece, il conduttore siciliano porta indietro le lancette, mostrando situazioni simili, in cui la stessa protagonista avrebbe agito diversamente. Non è tutto, c’è pure il sospetto, covato dagli autori, che dietro la storia ci sia la volontà di pubblicizzare il prossimo film in uscita, in cui Ambra viene lasciata dal marito. L’elenco si conclude con lo scoop finale, secondo cui il messaggio diffuso sui social dalla figlia Jolanda sarebbe stato orchestrato a tavolino con l’agenzia Notoria lab, che rappresenta Ambra.