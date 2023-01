Striscia la Notizia, Cristian Cocco accusato di estorsione

Deve rispondere all’accusa di estorsione l’ex inviato di Striscia La Notizia Cristian Cocco. Il programma di Mediaset ha precisato che l’inviato sardo non lavora più con la trasmissione dalla stagione televisiva 2018/2019 e non è coinvolta nella vicenda. Le indagini sono scattate in seguito a una denuncia presentata da un operatore della ripresa.

Striscia la Notizia, l’ex inviato Cristian Cocco accusato di estorsione

Il 51enne di Oristano si dovrà presentare davanti alla giudice delle udienze preliminari Federica Fulgheri il prossimo 2 febbraio. Stando alla denuncia presentata dall’operatore Massimo Antonio Aversano – residente a Orosei e originario della provincia di Alessandria – Cocco gli avrebbe estorto circa 60 mila euro, versati in 4 anni in base ai compensi ricevuti come cameraman all’epoca della collaborazione con il programma di Mediaset.

Secondo l’operatore, non avrebbe potuto evitare di pagarlo, perché altrimenti Cocco avrebbe interrotto la collaborazione. Il legale di Cocco parla di accuse false e di elementi di discolpa a disposizione della difesa che saranno presentati in tribunale alla prima occasione utile.

Indagini in corso

Da circa quattro anni, Cristian Cocco avrebbe chiuso la collaborazione anche con Mediaset. «Cristian Cocco non fa più parte della squadra di inviati del tg satirico di Antonio Ricci fin dalla stagione 2018/2019 e che il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta» si legge in una nota di Striscia La Notizia. Tra il 2017 e il 2019, Cocco era stato invece presente in una fiction, L’isola di Pietro. Nel frattempo, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

Cocco aveva cominciato la sua carriera televisiva nel 2000, partecipando alla trasmissione di Mediaset La sai l’ultima?. In seguito, aveva fatto un provino per Striscia La Notizia ed era stato assunto come corrispondente del tg satirico per la Sardegna. Come corrispondente, secondo le accuse, avrebbe costretto il cameraman a dividere i compensi con lui nei quattro anni della sua collaborazione.