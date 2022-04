Striscia di Gaza, trovata la statua di una dea di 4500 anni fa

Importante scoperta archeologica nella Striscia di Gaza. Un contadino di Khan Younis, nel sud della regione, ha infatti dissotterrato una statua di circa 4500 anni fa. Ritrae il volto di una dea, che gli esperti identificano con Anat, divinità semitica associata alla fertilità, ma anche alla guerra. Commenti ironici a tal proposito, sui social network da parte degli abitanti, che hanno ricordato il conflitto che da anni infiamma la sottile area costiera.

LEGGI ANCHE: Dall’Egitto al Regno Unito, i siti archeologici in pericolo per guerre e clima

La statua è simbolo del ricco passato storico della Striscia di Gaza

Il manufatto di piccole dimensioni – è alto infatti appena 22 centimetri – mostra un volto femminile con indosso una corona a forma di serpente. Secondo gli archeologi del Qasr al-Basha, uno dei pochi musei che ancora sono aperti nella Striscia di Gaza, si tratterebbe di un’effigie celebrativa della dea semitica Anat, fra le più venerate dalla cultura cananea (antenata di quella ebraica in Palestina). Il ritrovamento è opera, per pura fortuna, di Nidal Abu Eid, un contadino di Khan Younis che ha rinvenuto la statua mentre arava la sua campagna. «L’abbiamo trovata per caso, coperta di fango», ha detto alla Bbc. «Ci siamo subito resi conto di avere per le mani un oggetto prezioso, ma non immaginavamo fino a questo punto».

«Ha resistito bene all’incuria del tempo ed è in ottime condizioni», ha dichiarato in conferenza stampa Jamal Abu Rida del ministero del Turismo e delle Antichità. La statua dimostra anche il ricco passato storico e culturale della Striscia di Gaza e dell’intera Palestina. Gli esperti hanno sottolineato che il ritrovamento confermerebbe l’antica presenza di un’arteria commerciale di grande importanza. «La Palestina ha civiltà e storia e nessuno può negare o falsificare i fatti», ha detto Abu Rida.

Il destino dei reperti archeologici sotto il dominio di Hamas

Come sottolinea la Bbc, non tutti i reperti archeologici rinvenuti nella Striscia di Gaza hanno avuto la stessa fortuna e la stessa attenzione riservate alla statua di Anat. In passato, Hamas è stata accusata di aver distrutto i resti di una grande città cananea fortificata, Tell al-Sakan, solo per far posto a tende e basi militari in una zona a sud di Gaza. Nel 2013, un pescatore aveva rinvenuto un importante bronzo del dio greco Apollo, in seguito misteriosamente scomparso nel nulla. Notizie positive invece sono giunte dal nord di Gaza, dove un cantiere si è fermato dopo la scoperta di 31 tombe di epoca romana.