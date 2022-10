Striscia, Fedez sul video rimosso: «Non monetizziamo sui nostri figli, altri sì»

Valerio Staffelli ha consegnato l’ennesimo tapiro d’oro al cantante Fedez. Questa volta l’artista è stato stuzzicato dall’inviato di Striscia La Notizia per la questione che ha riguardato i suoi figli, accusati di lavorare contro voglio nonostante siano minorenni.

La situazione che ha portato alla consegna del tapiro per Fedez

«Noi non monetizziamo tramite i nostri figli». È questa la decisa risposta che Fedez da in merito alla polemica scatenata per una frase detta dalla tata del piccolo Leone, nel corso della festa di compleanno del rapper. La risposta di Fedez è arrivata direttamente ai microfoni di Striscia la notizia quando Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro al cantante. Il rapper ha spiegato: «Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha detto ‘Leone smetti di disegnare, fai un sorrisone e poi ritorna a disegnare’, cosa che credo a me sia capitata almeno 100 volte con mia madre».

Anche diversi utenti del web che avevano tentato di far sparire la polemica e normalizzare il caso facendo notare: «Perché a voi/noi da piccoli non ci hanno mai rotto le p***e per fare le foto di famiglia/compleanni giusto? Se guardo i miei album o quelli dei miei amici, in ognuno si trovano facce da ‘non mi rompere il c***o’». Un altro utente invece ha dichiarato: «Si sta parlando di una frase che qualsiasi bambino si sente dire per fare le foto, non è niente di allucinante o strano».

Le domande irriverenti di Staffelli e le risposte dell’artista

L’inviato di Striscia la notizia ha domandato, cercando di stuzzicare Fedez: «La gente ha detto: ‘Ma come, i Ferragnez utilizzano il giovane Leone, lo fanno lavorare, ma almeno gli pagano i contributi?’». Il cantante ha risposto: «Esistono un sacco di famiglie in Italia che fanno questo tipo di cose, che monetizzano tramite i figli, non siamo noi la famiglia a cui andare a bussare alla porta perché noi non monetizziamo tramite i nostri figli, non abbiamo mai fatto pubblicità con i nostri figli. Facciamo delle foto».

Staffelli ha provocato ancora dicendo: «È vero che voi la sera quando si comporta male gli dite: ‘Guarda che vai a letto senza TikTok?’» e «La Ferragni invece di fare una torta ha combinato una bella frittata perché il web è impazzito?». La risposta di Fedez è stata subito pronta: «Sopravvivremo ai tantissimi tapiri ricevuti».