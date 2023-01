Stresa, operaio morto schiacciato dal suo camion: aveva 53 anni

Stresa, in provincia di Verbania: un operaio è morto schiacciato dal suo stesso camion. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il 53enne aveva parcheggiato su una strada in discesa, quando il mezzo si è schiantato contro il muro di un’abitazione dove l’uomo avrebbe dovuto svolgere un lavoro. Il peso del mezzo non gli avrebbe lasciato scampo.

Stresa, schiacciato dal suo camion: operaio 53enne morto

L’operaio è stato identificato come Stefano Liotta. Era originario di Borgosesia, ma viveva a Grignasco da diversi anni e lavorava per una ditta di Romagnano Sesia. Operava come autista di camion autospurgo. Il 53enne viaggiava da solo secondo gli inquirenti.

Per poter aprire il cancello, l’operaio avrebbe dovuto fermare il mezzo sulla strada in discesa e recarsi presso il cancello. Secondo chi indaga, l’operaio si sarebbe ritrovato schiacciato contro il muro dal suo stesso mezzo. Il camion era parcheggiato sulla strada in discesa, quindi il mezzo si sarebbe mosso da solo per inerzia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 53enne. Il personale Spresal dell’Asl e i carabinieri sono poi intervenuti sul posto per effettuare i primi rilievi.

Indagini in corso

Il camion è stato messo sotto sequestro per i dovuti accertamenti. Infatti, gli inquirenti incaricati delle indagini dovranno chiarire le dinamiche dell’incidente. In particolare, si cercherà di scoprire se il freno a mano fosse stato tirato bene, oppure se ci possa essere stato un malfunzionamento che avrebbe poi causato il moto del camion anche se nessuno lo guidava. Il 53enne lascia una figlia e una compagna.

Si tratta della prima vittima sul lavoro nel 2023 in Piemonte. La tragedia è avvenuta questa mattina, 3 gennaio. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.