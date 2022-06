Street Art e murales: cinque città da riscoprire

Da manifestazione di protesta a forma d’arte e di arredo urbano. La Street art sta cambiando il volto di rioni periferici, dando una seconda vita e un significato nuovo a vie, muri, spazi un tempo abbandonati. E trasformato porzioni di città in gallerie a cielo aperto. Se siete curiosi di visitare angoli alternativi, dal sapore underground, Tag43 vi porta alla scoperta di cinque mete nascoste in altrettante città da Nord a Sud del nostro Paese.

La galleria urbana di Milano

Se attorno alle colonne di San Lorenzo, fra i luoghi più gettonati della movida milanese, i murales a tema storico collegano la Milano di ieri a quella di oggi, le abitazioni e i ponti dei Navigli sono diventati “tele” per scene poetiche che citano anche Kandinsky. E si sono via via colorati anche i quartieri Isola, Ticinese e NoLo, a nord di Loreto, che in via Padova accoglie un Dante dalla pelle ambrata. Fresca di inaugurazione via Balzaretti, che in zona Città Studi ospita Toilet paper, il giornale firmato da Maurizio Cattelan e dal fotografo Paolo Ferrari, che proprio nella via ha la sua sede, ovviamente colorata. Per l’ultimo Fuorisalone del Design la strada si è trasformata in un’installazione permanente, che si arricchirà di ulteriori motivi onirici. Questa Milano inedita si può scoprire con i pacchetti estivi di Neiade, tour operator specializzato nella città nascosta (www.neiade.com).

A Reggio Emilia, tra passato e presente

È un itinerario fra storia e contemporaneità quello che si dipana fra le vie di Reggio Emilia, dove edifici che hanno avuto un ruolo di primo piano nella vita collettiva assumono un significato inedito. A cominciare dalla biblioteca San Pellegrino, con una facciata in cui una montagna di libri schiaccia letteralmente i simboli dell’ignoranza, per continuare con i muri della scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa, diventati la base di opere monumentali che raccontano di fratellanza fra i popoli. Ma ci sono anche soggetti dedicati ai diritti umani, come quelli di via XX Settembre, realizzati da tanti ragazzi, e l’omaggio al Partigiano Reggiano di Casa Manfredi vicino all’autostrada. Poi va visto il ricordo di Kobe Bryant, il grande cestista americano che da queste parti è cresciuto, ritratto assieme alla figlia Gianna, con la quale il Black Mamba è scomparso (www.reggianeurbangallery.it).

L’Eco dell’arte di Roma Nord

Ha preso vita nel 2020 Another World, progetto di rigenerazione urbana della periferia Nord di Roma, nel quartiere Vigne Nuove. L’iniziativa muove dal TSMREE, Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva della ASL Roma 1, che accoglie i minori con difficoltà della sfera neurologica e psichiatrica. L’idea di partire proprio da un presidio sanitario che si occupa dei più giovani è dell’Associazione Eco dell’Arte. Il primo artista ‘ingaggiato’ è stato il cesenate Gola Hundun, che ha firmato il mondo immersivo di una natura primigenia. Hanno poi proseguito i romani Solo e Diamond, passato dalla Writing alla Street art. (www.ecodellarte.it).

Napule è mille culure

Napoli è ricchissima di murales, dai Quartieri Spagnoli al Rione Sanità, passando per Ponticelli e la Circumvesuviana. Certo nella prima destinazione, un groviglio di strade che si diramano salendo da via Toledo, non poteva mancare Maradona accanto a celebri personaggi partenopei come Totò e De Crescenzo. Attorno alla basilica di Santa Maria della Sanità, dove nacque il principe De Curtis, i soggetti sono diversi: un inno alla storia d’amore fra due ragazzi, la Speranza nascosta dell’argentino Francisco Bosoletti che ridisegna il centro d’accoglienza La tenda, quindi un omaggio alla resilienza dei napoletani e un incoraggiamento ai giovani. Ma qui anche Banksy ha lasciato il segno, con la Madonna con la pistola in piazza dei Gerolomini, protetta da una teca. A Ponticelli è partito invece nel 2015 il progetto Il parco dei murales, con opere che si ispirano al gioco, alla solidarietà, alla maternità, mentre le fermate della Circumvesuviana rimandano alla New York degli Anni 80 (www.visitnaples.eu).

La Palermo che non ti aspetti

Palermo si conferma una città inedita, sorprendente, a tratti underground, per i muri che da 10 anni a questa parte si colorano, in un centro storico che vive di contraddizioni. Il percorso alla ricerca del contemporaneo va dal mercato del Capo a quello di Ballarò, che incarna l’anima multietnica della città. In mezzo, un dedalo di vicoli, viottoli, slarghi, che accolgono motivi come la casa bombardata in un arcobaleno, che il comasco Ema Jons ha realizzato proprio su un edificio in rovina. Poi tocca a Madonne dolcissime, citazioni cinematografiche, fiabe create da artisti di tutto il mondo, anche sulle saracinesche di alcuni negozi e all’interno delle imposte. La passeggiata muove da Afea Art&Room, struttura ricettiva che conta 10 camere dipinte, decorate, personalizzate (www.bbafea.it).