Disney al cinema o in streaming. Perché porsi il problema. La casa di Topolino ha scelto una strategia flessibile per il lancio sul mercato dei suoi nuovi prodotti cinematografici e seriali. Black Widow, con Scarlett Johansson, a luglio uscirà nelle sale e in contemporanea su Disney+, mentre l’ultima opera di animazione Pixar, Luca (ambientata in Italia), sarà distribuita esclusivamente in streaming, dal 18 giugno prossimo.

In cantiere c’è poi la distribuzione solamente cinematografica di alcune pellicole, tra cui un progetto Marvel Studios, Shang-Chi, e Free Guy – Eroe per gioco con Ryan Reynolds, in arrivo a luglio.

Le motivazioni di una strategia ibrida

Le motivazioni di una strategia flessibile sono spiegate direttamente dal Ceo dell’azienda di Burbank, Bob Chapek, intervenuto alla Conferenza su tecnologia, media e comunicazioni di Jp Morgan, le cui parole sono state riportate dal The Hollywood Reporter. «Non volevamo ritardare di nuovo Black Widow, ma non potevamo mettere tutte le nostre uova nel paniere della distribuzione cinematografica», ha affermato Chapek. Che ha poi sottolineato come un’azienda leader in campo cinematografico come la Disney avesse il dovere di «innescare la pompa» per far ripartire le sale in America e nel mondo.

Ecco svelata dunque la ragione di una programmazione ibrida, con lo streaming e il cinema riservati all’ultimo lavoro sugli eroi dei fumetti, e quella esclusivamente online individuata per Luca. Diverso discorso per Shang-Chi e Free Guy. «La loro uscita è prevista per la tarda estate, oppure oltre (l’arrivo in sala di Shang-Chi è previsto per settembre, ndr.), quando speriamo che il mercato del cinema si sia ripreso».

Domani Crudelia al cinema

Ricordiamo che Disney è pronta a tornare nelle sale italiane domani, 26 maggio, con il live action Crudelia, film che vede Emma Stone (premio Oscar nel 2017 per La La Land) nei panni della cattiva de La carica dei 101, raccontandone le origini. Il film sarà, quindi, distribuito sulla piattaforma Disney+ da venerdì, data in cui uscirà anche nei cinema statunitensi.