Non solo Stranger Things: tutti i progetti dei fratelli Duffer su Netflix

I fratelli Duffer sempre più sulla cresta dell’onda. Gli sceneggiatori e registi di Stranger Things, serie che di recente ha tagliato il traguardo del miliardo di ore in visualizzazione su Netflix, hanno in mente numerosi progetti. E lo faranno con Upside Down, la loro casa di produzione nuova di zecca. Ispirata al Sottosopra, realtà alternativa della serie con Millie Bobby Brown, vanta la collaborazione di Hilary Leavitt, già autrice di Ozark e Orphan Black. A breve, Matt e Ross Duffer lavoreranno sulla quinta stagione di Stranger Things, passando poi alla creazione di uno spin-off e persino di una pièce teatrale. In programma anche gli adattamenti del manga Death Note e del romanzo di Stephen King Il talismano. «Realizzeremo storie dove il grande spettacolo coesiste con il mondo intimo dei personaggi», hanno detto i due fratelli a Deadline.

«Matt e Ross hanno un talento eccezionalmente unico», ha dichiarato invece Ted Sarandos, Ceo di Netflix. «Siamo entusiasti di poter continuare a lavorare con loro mentre fanno crescere Upside Down». Dal canto suo, Leavitt non ha esitato un secondo per accettare la proposta dei fratelli Duffer. «Ricordo tutte le tappe salienti della mia vita e aver incontrato loro è una di queste», ha affermato a Deadline. «Vogliamo creare una società che produca film e serie tv per amore della televisione stessa». Stranger Things sarà dunque il primo lavoro da portare a termine, dato che le operazioni di pre-produzione inizieranno già ad agosto. Ecco però tutti gli altri progetti in cantiere, che sbarcheranno ovviamente in esclusiva su Netflix.

Stranger Things, in arrivo anche uno spin-off e una rappresentazione teatrale

In attesa della quinta stagione di Stranger Things, i fan hanno già iniziato a interrogarsi circa il misterioso spin-off in arrivo. Le primissime voci infatti risalgono già allo scorso anno, quando Ted Sarandos ne parlò per la prima volta alla Conference Code del 2021. Fra i potenziali protagonisti si era pensato a Undici o a Dustin, ma i fratelli Duffer hanno di recente smentito l’opzione. «Non sarà nulla del genere», hanno detto durante il podcast americano Happy Sad Confused. Differenti anche la tipologia di protagonista, che non sarà un personaggio uscito da un laboratorio come Undici, e l’ambientazione. Addio Hawkins, infatti, dato che la narrazione si sposterà altrove. Stranger Things cambierà poi veste, in quanto calcherà anche i palchi dei grandi teatri internazionali. È in arrivo una rappresentazione con la produzione di Sonia Friedman e Stephen Daldry, già autore di The Crown e Billy Elliott.

Gli adattamenti di Death Note e Il talismano di Stephen King

Con la loro Upside Down, i creatori di Stranger Things porteranno su Netflix anche un nuovo adattamento del manga giapponese Death Note. Si tratterà di una versione completamente diversa rispetto al film sempre prodotto da Netflix e uscito nel 2017. La trama del fumetto di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata racconta la storia di un giovane che scopre un misterioso taccuino nero – da cui il nome del progetto – con poteri soprannaturali. Consente infatti di decidere vita e morte di un uomo semplicemente scrivendone il nome tra le pagine. Infine, i fratelli Duffer adatteranno per il piccolo schermo Il talismano di Stephen King. «Ci sarà fantascienza, ma anche horror e tinte fantasy», hanno detto in coro i due showrunner. «Tutto quello che amiamo». La trama vede un giovane fra il New Hampshire e la realtà alternativa “Territori” alla ricerca di un artefatto magico per salvare la madre.