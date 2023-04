Stranger Things, a Milano il pop up ufficiale: dove, quando e come registrarsi

A Milano apre il Pop Up dell’Universo Stranger Things. Sarà il più grande d’Europa e offrirà un’esperienza interattiva nel mondo della serie tv di Netflix.

Pop Up di Stranger Things a Milano: dove e quando

Dai luoghi più iconici di Hawkins al merchandise più stravagante ed originale. Il pop up permetterà di immergersi nel fantascientifico mondo di Stranger Things tra esperienze sovrannaturali, misteriosi esperimenti e mostri. Il luogo aprirà venerdì 5 maggio e sarà il più grande in Europa, interamente ambientato nella cittadina americana di Hawkins. Permetterà ai visitatori di intraprendere un viaggio interattivo nelle principali ambientazioni della serie e dei suoi luoghi come la casa di Joyce, il Palace Arcade e Starcourt Mall e consentirà loro di immergersi nelle atmosfere degli anni ‘80 per celebrare in un modo esclusivo l’universo di Stranger Things.

Quello di Milano segue le aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami, e ricrea i luoghi iconici della serie dei Duffer con la possibilità di acquistare merchandise esclusivo e scattare fotografie interattive. Lo store sarà situato in Piazza Cesare Beccaria a Milano e l’ingresso gratuito dovrà avvenire su prenotazione collegandosi al sito ufficiale https://strangerthingspopup.com/it. Previa disponibilità dei posti, sarà possibile registrarsi direttamente al Pop Up. Gli orari di apertura saranno dal lunedì al sabato dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 19.

Sarà possibile vivere esperienze interattive

Tante le attività che si potranno fare, con gli organizzatori dello store promettono incredibili esperienze: «Rispondi al celebre telefono giallo a casa di Joyce, prova i videogiochi del Palace Arcade e visita il laboratorio russo, se ne hai il coraggio. Sappi solo che potresti trovarti faccia a faccia con un Demogorgone. Poi non dire che non ti avevamo avvertito!», hanno dichiarato.