Stranger Things, Millie Bobby Brown rifiuta un contratto milionario e lascia la serie

L’attrice Millie Bobby Brown, interpreterà Undici un’ultima volta nella quinta stagione di Stranger Things. Tuttavia, per il futuro della sua carriera vuole percorrere strade nuove. Intanto la giovane ha deciso di iscriversi all’università.

Il rifiuto di Millie Bobby Brown

Dodici milioni di dollari non hanno convinto Millie Bobby Brown a rinnovare il ruolo di Undici in un film spinoff di Stranger Things al termine della quinta e ultima stagione della serie tv Netflix, le cui riprese stanno per cominciare. La notizia è stata pubblicata in anteprima dai media inglesi. «Sono decisamente pronta a concludere», ha affermato la giovane attrice alla rivista Seventeen. «Gran parte della storia è stata raccontata ora, e noi la conosciamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Sono pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne un altro», ha concluso Millie.

Il futuro per l’attrice interprete di «Undici»

La giovane attrice ha deciso di iscriversi alla Purdue University, un’università degli Stati Uniti, a West Lafayette, nello stato dell’Indiana, per intraprendere il percorso di studio di ‘human services’. «So quanto sono fortunata nel poter studiare. Vorrei aiutare gli altri a recuperare l’istruzione nelle comunità e nelle aree in cui i giovani non sono in grado di accedere ai programmi di studio», ha spiegato. Inoltre Millie ha rivelato di non voler abbandonare il percorso cinematografico e ha condiviso d’essere una grande fan della fortunata serie Hbo The White Lotus: «Ho guardato la seconda stagione e mi è piaciuta moltissimo. Non direi mai di no. Ho fatto la mia parte di serie tv, sono pronta», ha affermato. Infatti dopo i grandi successi dei film sul personaggio di Enola Holmes, Brown ha firmato un contratto per diversi lavori con Netflix. Il contratto prevede un primo film dei fratelli Russo, The Electric State, per poi continuare con il fantasy Damsel, accanto ad Angela Bassett. Poi, a giugno inizieranno le riprese di Stranger Things 5.