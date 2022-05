Stranger Things di cosa parla? Trama e riassunto prima della 4 serie

È in arrivo la quarta stagione di Stranger Things, famosissima serie televisiva statunitense distribuita dalla piattaforma di streaming Netflix. Ma qual è la trama dell’intera fiction? Ecco il riassunto delle prime tre stagioni.

Stranger Things: di cosa parla?

Stranger Things è una delle serie più viste e apprezzate della piattaforma. Ambientata tra il 1983 e il 1988 nella fittizia città di Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del “Sottosopra”, la serie è incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino di nome Will. Contemporaneamente, compare Undici, una bambina dai capelli rasati dotata di poteri telecinetici fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins National Laboratory. Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della vicenda sono strettamente connessi al Sottosopra, un’oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose.

La trama della prima stagione

È il 6 novembre 1983 quando scompare a Hawkins il dodicenne Will Byers, membro di un gruppo di quattro amici fraterni. Nel frattempo, in un laboratorio segreto nei dintorni della cittadina, un ricercatore è vittima di un’inquietante creatura. Una ragazzina dai capelli rasati dotata di poteri psicocinetici approfitta della confusione generata dall’incidente per fuggire dal laboratorio. Nella fuga incontra i tre migliori amici di Will: Michael “Mike” Wheeler, Dustin Henderson e Lucas Sinclair. Questi ultimi si sono messi sulle tracce del fidato compagno svanito misteriosamente. La ragazza, che si identifica con il numero undici tatuato sul suo braccio, crea un legame in particolare con Mike, il quale accetta di nasconderla nella sua abitazione.

Undici (Eleven) è a conoscenza delle sorti di Will e aiuta i ragazzi a cercarlo spiegando loro come sia finito in un’altra dimensione, chiamata “Sottosopra”, popolata da mostruose creature. Nel frattempo anche la polizia locale cerca Will, tuttavia le indagini sono ostacolate dal laboratorio di Hawkins, che inscena anche una finta morte del bambino. La madre di quest’ultimo, Joyce, vive bizzarre esperienze nella propria casa. Il figlio infatti riesce a mettersi brevemente in contatto con lei, rinsaldando l’idea che sia vivo, ma intrappolato in un’altra dimensione. Le ricerche di Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy e di tutti i ragazzi convergono presto insieme, mentre gli agenti del laboratorio, capeggiati dal dottor Martin Brenner, cercano di insabbiare quanto sta avvenendo nella cittadina e di catturare nuovamente Undici.

La seconda stagione di Stranger Things

Nel 1984, a un anno di distanza dagli eventi della prima stagione, Will è tornato a Scuola e ha delle frequenti visioni del Sottosopra e di una minacciosa entità che lo perseguita: il Demogorgone. Nel frattempo il laboratorio di Hawkins è tornato pienamente operativo sotto la guida del dottor Owens, che tuttavia cerca di contenere la sinistra espansione del Sottosopra e delle sue creature nella città.

Undici è invece impaziente di apprendere di più sul suo passato. Così decide di intraprendere un viaggio che la porterà prima dalla sua madre naturale, Terry Ives. E poi da Kali, un’altra ragazza con l’abilità di provocare allucinazioni, che era stata sottoposta a esperimenti insieme a lei da bambina.

Infine, Undici ritorna a Hawkins per ritrovare i suoi amici e per aiutare Will, ormai caduto sotto il giogo della creatura del Sottosopra. Così Undici mette al servizio della città i suoi poteri, per chiudere, spera definitivamente, la porta tra il mondo reale e quello del Sottosopra.

La trama della terza stagione

Nell’estate del 1985 a Hawkins la vita sembra scorrere normalmente. L’apertura di un gigantesco centro commerciale diventa l’attrattiva principale della città, a spese di molte attività del centro, che sono costrette a chiudere per mancanza di clienti. Nel frattempo i ragazzi sono cresciuti e sono alle prese con alcuni problemi sentimentali.

Ben presto tuttavia il grosso centro commerciale si rivela essere una copertura per un’operazione militare in grande stile dei sovietici, che, infiltratisi in qualche modo in territorio americano, stanno riuscendo a riaprire la porta del Sottosopra, grazie a un nuovo macchinario. Ciò porta al risveglio una parte del “Mostro Ombra” che era rimasta nella nostra dimensione e che, dopo essersi impossessato di molti corpi innocenti, riuscirà a formare una creatura (il Mind Flayer) col solo scopo di uccidere tutti.