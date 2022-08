Stranger Things 5, partita la produzione della stagione finale

Stranger Things 5, l’inizio della fine. Attraverso una foto su Twitter, gli sceneggiatori della celebre serie Netflix hanno annunciato l’avvio della produzione per l’ultima stagione. Nello scatto è possibile vedere una lavagna bianca con il logo ufficiale accompagnata dalla didascalia “Day 1” (Giorno 1). In arrivo non prima del 2024, la quinta stagione concluderà per sempre le avventure di Undici e i suoi amici fino allo scontro finale con Vecna. Intanto, Stranger Things 4 continua ad accumulare ore di visualizzazione sulla piattaforma avvicinandosi sempre più al record di Squid Game.

Stranger Things 5, il post degli sceneggiatori e le ultime sulla serie Netflix

I fratelli Duffer, menti alle spalle di Stranger Things, sono stati dunque di parola. Solo qualche settimana fa avevano infatti annunciato che la produzione avrebbe preso una pausa nel solo mese di luglio, prima di buttarsi a capofitto sulla nuova sceneggiatura. Come previsto, dunque, ad inizio agosto ecco arrivare la prima immagine ufficiale che conferma l’avvio dei lavori di scrittura della serie. Grande riservatezza in merito alla trama, per cui sono disponibili solo alcuni indizi. I Duffer, dopo la conclusione di Stranger Things 4, avevano annunciato che la quinta stagione avrebbe visto un salto temporale. Un espediente perfetto per uniformarsi alla crescita fisica degli attori protagonisti nel corso degli anni. «Inizialmente volevamo girare le ultime due stagioni back-to-back, ma non è stato fattibile», ha detto Ross Duffer a Tv Line.

Nel cast torneranno tutti i protagonisti della serie, da Millie Bobby Brown nei panni di Undici a Jamie Campbell Bower, interprete di Vecna. Spazio anche a Gaten Matarazzo che sarà ancora una volta Dustin oltre a Mike (Finn Wolfhard), Luke (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). Le puntate saranno più brevi rispetto alla quarta stagione, tornando sugli standard dell’inizio della serie. Per quanto riguarda la data di uscita, è molto probabile che Stranger Things 5 sbarchi su Netflix nel 2024 o negli ultimi mesi del 2023. Intanto la quarta stagione continua a macinare ore di visualizzazione. Ad oggi ne conta 1,352 miliardi, tanto da essere lo show in lingua inglese più visto di sempre. Il record Squid Game, con 1,6 miliardi di ore in streaming, dista sempre meno. Nettamente più lontane La Casa di Carta 5 e Bridgerton 2 rispettivamente con 792 e 656 milioni di ore.

