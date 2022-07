Stranger Things 5: anticipazioni, puntate e probabile data di uscita

Stranger Things 5, ultimo capitolo della serie Netflix dei fratelli Duffer, entrerà presto in produzione. A confermarlo gli stessi registi che, nel podcast americano Happy Sad Confused, hanno detto che ad agosto saranno già a lavoro. «Prenderemo solo un mese di pausa a luglio», hanno dichiarato gli showrunner, che hanno anticipato alcuni dettagli sulle puntate. Saranno di meno e più brevi rispetto alla quarta stagione, sugli standard dell’inizio della serie. Per chi non avesse ancora visto il finale di Stranger Things 4, è meglio non proseguire nella lettura dell’articolo per la presenza di spoiler sull’ultima puntata.

Strangers Things 5, la possibile trama e le puntate della nuova stagione (SPOILER)

L’avvio dei lavori è previsto, come detto, per agosto, ma gran parte del lavoro di scrittura è già pronto. «Avevamo le sceneggiature già prima di iniziare le riprese della prima stagione», hanno detto i fratelli Duffer a Collider. «Potevamo già guardare in faccia l’intera vicenda e adesso siamo pronti per l’ultimo capitolo». Sebbene non si siano sbilanciati sulla trama, è possibile fare qualche ipotesi. Stranger Things 4 Vol.2 si è concluso con la sconfitta di Vecna, villain principale della storia, che però non muore. È lecito dunque aspettarsi un suo ritorno, come ha confermato l’interprete del personaggio Jamie Campbell Bower: «Lasciatemelo dire, so qualcosa sul finale», ha dichiarato in modo sibillino.

La sua scomparsa sarà al centro delle nuove puntate, che si focalizzeranno sui varchi che hanno eliminato il confine tra realtà e Sottosopra. I fratelli Duffer hanno confermato che Stranger Things 5 si svolgerà interamente a Hawkins, chiudendo il cerchio con l’inizio della serie, ma vedrà un salto temporale. Per adattarsi all’evoluzione fisica dei protagonisti, infatti, la narrazione si sposterà in avanti di qualche anno. Novità anche per quanto riguarda le puntate, che per la quarta stagione hanno avuto una media di 80 minuti con il finale da due ore e mezza. «Niente di tutto ciò accadrà con la quinta», hanno detto i Duffer a Collider. «Partiremo immediatamente dalla fine dell’ultimo episodio, quindi non bisognerà spiegare nulla allo spettatore. Andremo più veloci, forse solo il finale sarà lungo». A proposito: come finirà Stranger Things? «Sarà tipo Il signore degli anelli – Il ritorno del Re, ma con otto finali».

Stranger Things 5, il cast, la data di uscita e il primo spinoff

La quinta e ultima stagione di Stranger Things dovrebbe vedere il ritorno di tutti i protagonisti della serie. Assenti, a rigor di logica, i personaggi che hanno perso la vita nel turbolento finale della quarta stagione, ossia Eddie (Joseph Quinn) e Jason Carver (Mason Dye). Difficile una nuova apparizione del dottor Brenner (Matthew Modine), agonizzante nell’ultima scena. Ci sarà invece Millie Bobby Brown nei panni di Undici, così come Gaten Matarazzo in quelli di Dustin. Torneranno anche Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Luke (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp).

Per quanto riguarda la data di uscita, Stranger Things 5 potrebbe sbarcare online nel 2024 o magari già entro il 2023. Con la quarta stagione, per la prima volta la serie ha adottato la distribuzione in due volumi. Sebbene la scelta sia frutto di ritardi nei tempi di produzione, è probabile che Netflix adotti lo stesso metodo anche per l’atteso finale di serie. Intanto si parla già di un potenziale spinoff. «Ci sono molte storie da raccontare su Hawkins e il Sottosopra», hanno dichiarato i Duffer. «Prima però speriamo che resterete con noi per la fine del viaggio di Undici e dei suoi amici».

