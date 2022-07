Stranger Things, Master of Puppet dei Metallica in classifica dopo l’assolo di Eddie

Dopo il nuovo successo di Runner up that Hill di Kate Bush tornata in classifica grazie a Stranger Things, la quarta stagione della serie dei fratelli Duffer rispolvera un’altra hit Anni 80: si tratta di Master of Puppets dei Metallica. Il pezzo è suonato da Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, nel Sottosopra (non aggiungiamo altro per limitare gli spoiler): il «concerto più metal della storia», come conferma Dustin (Gaten Matarazzo). Appena è stato rilasciato il trailer più di un mese fa, gli appassionati si erano arrovellati per capire il brano dai movimento delle mani. Tra i più gettonati c’erano The Final Countdown degli Europe pubblicata nel 1986, anno in cui è ambientata la serie. Altri avevano avanzato le ipotesi di Sweet Child O’Mine dei Guns N’Roses o Thunderstruck degli AC/DC ma in entrambi i casi si sarebbe trattato di un errore temporale. Invece si trattava del classico dei Metallica che usciva proprio il 2 luglio 1986 e che grazie alla serie è entrato nella Global Top 50 di Spotify.

Joseph Quinn ha realmente eseguito Master of Muppets dei Metallica

Joseph Quinn ha realmente suonato il brano. I Duffer, ha raccontato a Radio Times l’attore 29enne «Mi hanno mandato un messaggio chiedendomi se sapessi suonare la chitarra e ho risposto di sì. Questo è successo quando erano passati due, tre mesi dall’inizio della pandemia. Poi», ha continuato, «un mese dopo, mi hanno mandato il copione e ho esclamato: ‘Ma siete seri?’. E loro: ‘Sì’. Quindi mi sono comprato una chitarra e ho mi sono esercitato maniacalmente per mesi finché non abbiamo girato».

L’aiuto di Tye Trujillo, figlio del bassista dei Metallica Robert

Nell’assolo però Quinn ha avuto un supporto d’eccezione. «Volevo essere realistico su quello che potevo fare. Suono la chitarra da quando sono piccolo ma non sono così abile. Quindi ce l’ho fatta con la maggior parte della canzone ma per la parte solista abbiamo avuto una cintura nera di chitarra ad aiutarci». L’esperto è Tye Trujillo, ha 17 anni ed è il figlio del bassista dei Metallica Robert Trujillo. Il padre orgoglioso ha mostrato il nome di Tye nei titoli di coda di Stranger Things in un post su Instagram: «Questo è il mio ragazzo». A dare una mano a Tye anche Kirk Hammett, chitarra solista dei Metallica.

Ad aver scelto la canzone dei Metallica è stata Nora Felder, la music supervisor di Stranger Things già artefice della riscoperta di Running Up That Hill, che ha spiegato come nessun’altra canzone fosse stata presa in considerazione per la scena dell’assolo. Convincere il management dei Metallica a cedere i diritti non è stato difficile. La band, già fan della serie dopo che la loro The Four Horsemen era apparsa nella seconda stagione, ha detto subito di sì.