Torremaggiore, oggi i funerali di Jessica: madre e compagni in chiesa per l’ultimo saluto

Oggi si sono svolti a Torremaggiore i funerali di Jessica, la ragazza di 16 anni uccisa dal padre. Il parroco durante l’omelia ha dichiarato: «Ha dato la sua vita per amore, è una piccola eroina».

Le parole del parroco e dei compagni di scuola al funerale di Jessica

Nella località di Torremaggiore è stato il giorno dell’ultimo saluto a Jessica Malaj, la ragazza di 16 anni ammazzata a coltellate dal padre Taulant. Gli amici presenti l’hanno ricordata così: «Era una ragazza solare, sempre sorridente ci incontravamo nei corridoi della scuola ed era sempre allegra». «Aveva tanti sogni Jessica, era felice quando la sera ci incontravamo in pineta. E ora il padre le ha portato via la gioia della vita». Invece don Renato Borrelli parroco della chiesa Divino Lavoratore di Torremaggiore nell’omelia per il funerale di Jessica l’ha ricordata con queste parole: «L’amore per la mamma ti ha spinto a farti scudo col tuo corpo, e hai dato, come Gesù, la tua vita per lei, per amore». Inoltre, il parroco si è rivolto alla giovane vittima chiamandola «Piccola e cara eroina, come assomigli a Gesù in quel tuo gesto». Infine, don Borrelli ha aggiunto: «Oggi sei e sarai per sempre in Paradiso. La tua giovinezza adesso è fiorita per sempre in cielo».

La richiesta del legale di Tefta Malaj

L’avvocato Michele Sodrio, che rappresenta la 39enne Tefta Malaj ha scritto al sindaco per aiutare la famiglia della sedicenne scomparsa: «Ho inviato una richiesta al sindaco di Torremaggiore per chiedere un contributo straordinario finalizzato al pagamento del canone di affitto in un’altra abitazione perché è evidente che una volta dimessa, non potrà tornare a vivere in quel posto maledetto». Ha aggiunto poi: «Con il figlio di 5 anni, almeno per qualche mese, vivrà a Torremaggiore. In questo momento ha bisogno di aiuto, non potendo lavorare. Mi auguro, quindi, che ci sia».