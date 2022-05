Cosa sappiamo della strage alla scuola elementare di Uvalde in Texas

È entrato armato in una scuola elementare di Uvalde, in Texas e ha ucciso 19 bambini e una insegnante. Salvador Ramos, 18 anni e studente di liceo nella stessa città, è stato ucciso da un agente della Border Patrol che si trovava nelle vicinanze. Si tratta della strage più grave degli Usa dopo quella compiuta nel 2012 nella scuola elementare di Sandy Hook, nel Connecticut, il cui bilancio fu di 26 vittime di cui 20 bambini tra i cinque e i sei anni.

Il killer aveva una pistola e un fucile semiautomatico

L’attacco è avvenuto nella Robb Elementary School di Uvalde, centro di 15 mila abitanti vicino al confine con il Messico. Secondo le prime ricostruzioni Ramos prima avrebbe sparato alla nonna 66enne, che al momento è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, poi si sarebbe diretto verso la scuola. Alle 11.32 locali è entrato nell’edificio sparando all’impazzata con una pistola e un fucile semiautomatico AR-15. Pare che con sé avesse caricatori ad alta capacità e indossasse un giubbotto antiproiettile. Ancora sconosciuto il movente. Gli investigatori ritengono che l’aggressore abbia agito da solo. Solo pochi giorni fa a Buffalo, un 18enne aveva ucciso 10 persone in un supermercato.

LEGGI ANCHE: Da Columbine a Sandy Hook, le stragi nelle scuole

Biden: «Quando affronteremo la lobby sulle armi?»

«Sono stanco, dobbiamo agire», ha dichiarato Joe Biden dopo la strage. «L’idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata». Sulle armi, ha ribadito il presidente Usa, «possiamo fare di più e dobbiamo fare di più. Quando per l’amor del cielo affronteremo la lobby delle armi?». Da vicepresidente Biden aveva vissuto in prima persona il massacro alla scuola elementare di Sandy Hook definendolo allora uno dei periodi più bui degli otto anni di presidenza Obama. Parlando all’aula del Senato, il senatore democratico del Connecticut Chris Murphy ha chiesto ai suoi colleghi di approvare la legislazione sul controllo delle armi. «Questi ragazzi non sono stati sfortunati», ha detto. «Succede solo in questo Paese. In nessun altro posto, in nessun altro posto i bambini piccoli vanno a scuola pensando che potrebbero essere fucilati quel giorno». Ma il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz ha respinto la richiesta sostenendo che limitare i diritti dei «cittadini rispettosi della legge… non funziona. Non è efficace. Non previene il crimine».

Nel 2020 in Usa le armi sono state la principale causa di morte per bambini e adolescenti

Secondo gli ultimi dati forniti ad aprile dai Centers for Disease Control and Prevention le armi nel 2020 sono diventate la principale causa di morte per bambini e adolescenti superando gli incidenti stradali. Mentre un rapporto del Fbi diffuso lunedì rileva come attacchi del genere siano raddoppiati dall’inizio della pandemia