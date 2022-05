Strage di Uvalde, chi è il governatore del Texas Greg Abbott

La strage nella scuola elementare di Uvalde ha riaperto negli Stati Uniti il dibattito sul possesso di armi. Il presidente Joe Biden, subito dopo l’ennesimo mass shooting, parlando al Congresso e alla nazione ha chiesto un intervento per fermarne la diffusione. «Come Paese dobbiamo domandarci: quando, nel nome di Dio, affronteremo la lobby delle armi? Quando, in nome di Dio, faremo ciò che tutti nel nostro istinto sappiamo che deve essere fatto?», ha dichiarato. «Possiamo e dobbiamo fare di più. È il momento di trasformare il dolore in azione». Se i democratici spingono per una stretta sui controlli, i repubblicani fanno muro. Il senatore Gop del Texas Ted Cruz ha infatti respinto la richiesta sostenendo che limitare i diritti dei «cittadini rispettosi della legge non funziona. Non è efficace. Non previene il crimine». Tra i maggiori sostenitori del Secondo emendamento che sancisce il diritto dei cittadini di essere armati non poteva mancare poi il governatore dello Stato, il trumpiano Greg Abbot.

Abbott e la legge 1927 che consente a tutti i texani di portare un’arma con sé

Sessantacinque anni e in sedia a rotelle da quando ne aveva 26 a causa di un incidente mentre faceva jogging, proprio Abbott si è battuto per la legge (la 1927) approvata lo scorso giugno, che permette a chi risiede in Texas non solo di possedere ma portare sempre con sé un’arma da fuoco anche senza porto d’armi o qualche formazione. «Forse direte che ho appena firmato una legge per la protezione dei diritti dei possessori di armi», commentò orgoglioso Abbott appena dopo l’approvazione. «Ma in realtà oggi ho firmato una legge che rafforza le libertà nello Stato». E non stupisce visto che sette anni fa su Twitter si diceva «imbarazzato» perché «il Texas è solo al secondo posto per gli acquisti di nuove armi dietro alla California». Invitava dunque i «texani aumentiamo la velocità». Difficilmente il massacro nella Uvalde Elementary School gli farà cambiare idea. Del resto la legge 1927 fu approvata due anni dopo altri mass shooting di matrice razzista in Texas: a El Paso, il 3 agosto 2019, in un supermercato vennero uccise 23 persone e il 31 agosto nelle strade di Midland e Odessa sette. Al momento il governatore, pur condannando la strage, non pare aver avuto alcun ripensamento sul provvedimento da lui sostenuto. Anzi, il 27 maggio si terrà proprio a Houston il meeting annuale della National Rifle Association alla quale Abbott è stato invitato come relatore insieme con l’ex presidente Donald Trump.

Contro i diritti Lgbt, anti-abortista, anti-immigrazione e oppositore dell’Obamacare: le posizioni del governatore

Ad accomunare l’ex presidente e il governatore però non sono solo le armi. Repubblicano, ex Procuratore generale e membro della Corte suprema dello Stato (fu nominato nel 1995 dall’allora governatore George W. Bush), Abbott è al suo secondo mandato dopo aver vinto le elezioni nel 2014 e nel 2018. Trumpiano convinto è un ultraconservatore: è contro i diritti Lgbt, anti-abortista, e grande oppositore dell’Obamacare, la legge che garantisce a tutti i cittadini americani l’assicurazione sanitaria. Sull’immigrazione, poi, Abbott ha già avuto il suo bel da fare. Non solo è sempre stato favorevole alla costruzione e all’ampliamento del muro tra Texas e Messico, ma col cambio di Amministrazione è anche andato oltre: lo scorso agosto, infatti, ha stanziato 25 milioni di dollari per la costruzione di una barriera di cemento lunga oltre tre chilometri lungo il confine. Pur di non far arrivare migranti dal Sud, quindi, Abbott è disposto a rinunciare a fondi del governo federale e utilizzare i soldi dei contribuenti texani. Uno sforzo che è parte dell’operazione Lone Star, che ha l’obiettivo di «costruire un muro di confine, utilizzare barriere strategiche ed erigere steccati temporanei». La sua dura politica anti immigrazione lo ha portato anche a scontrarsi direttamente con l’Amministrazione Biden. A luglio 2021, Abbott aveva emanato un ordine esecutivo che dava il potere alla polizia di fermare, e accompagnare oltreconfine, le macchine con a bordo i migranti. Una decisione motivata dalla necessità di combattere il Covid-19 (il Texas è però stato tra i primi a rimuovere l’obbligo di mascherina), ma accolta con dure critiche. Tre giorni dopo, la Casa Bianca aveva fatto causa allo Stato per bloccare e invalidare il provvedimento. «Fino a quando il presidente e la sua Amministrazione non faranno il loro lavoro per far rispettare le leggi, lo Stato del Texas continuerà a intensificare i suoi sforzi per proteggere le comunità», era stata la sua risposta.

L’idea di armare docenti e funzionari pubblici

Anche sulla sanità Abbott si è dimostrato un fedele trumpiano. Nel 2015 approvò un taglio di 150 milioni dal budget destinato ad alcune cure pediatriche, rendendo le terapie disponibili solo a pagamento o con una assicurazione sanitaria privata. Il provvedimento fu poi sospeso dopo una causa intentata dalle famiglie colpite dai tagli. La sua amministrazione ha poi sensibilmente indebolito i controlli sulla vendita di armi, e legalizzato il porto di armi in pubblico per chi è fornito di licenza. Anzi, nel 2021 ha consentito con la legge 1927 anche ai texani privi di licenza di portare delle pistole in pubblico. Dopo le sparatorie nella chiesa di Sutherland Springs del 2017, e della scuola di Santa Fe del 2018, Abbott ha poi insistito sulla necessità di armare docenti e funzionari pubblici, piuttosto che limitare la circolazione di armi.

Le posizioni sul Black Lives Matter

Dure anche le sue posizioni sull’aborto. Dopo aver provato per anni a far passare una legge per seppellire o cremare i feti, invece che smaltirli come normalmente avviene, il 18 maggio 2021 ha firmato il Texas Heartbeat Act: si tratta di una legge che vieta l’aborto dopo la prima rilevazione del battito cardiaco, proibendo di fatto la maggior parte delle interruzioni volontarie di gravidanza. I battiti, infatti, possono essere rilevati già dopo sei settimane di gestazione. Nel 2013, da Procuratore generale, provò senza successo a difendere il divieto di matrimoni omosessuali. Nel corso delle manifestazioni per Black Lives Matter ha invitato i texani a sostenere le forze dell’ordine, ed è fermamente contrario alle teorie – quelle più scientificamente provate – sul cambiamento climatico. Per Abbott il clima sta cambiando, ma non sono gli uomini i principali responsabili.

