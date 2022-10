Strage di Piazza della Loggia, rinviati a giudizio Zorzi e Toffaloni

Il 28 maggio 1974, nell’attentato di Piazza della Loggia, persero la vita otto perone e 102 rimasero ferite. A distanza di oltre 48 anni, la procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso in strage per quelli che ritiene essere gli esecutori materiali dell’attentato: Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. I due, entrambi veronesi e giovanissimi all’epoca dei fatti (il primo era ancora minorenne), gravitavano allora nell’orbita di di Ordine Nuovo, formazione eversiva neofascista.

Decisiva una foto scattata appena dopo l’esplosione

«Abbiamo degli elementi di carattere testimoniale che fanno ritenere i due imputati presenti e protagonisti nei giorni della strage», ha detto l’aggiunto della procura di Brescia, Silvio Bonfigli, nella conferenza stampa convocata insieme alla procura presso il tribunale dei minori. Toffaloni sarebbe stato ritratto, dietro a un uomo in lacrime, in una fotografia scattata in Piazza della Loggia subito dopo l’esplosione, circostanza confermata dalla perizia antropometrica sull’immagine, di cui si sono avvalsi gli inquirenti. Quello di Zorzi e Toffaloni è stato definito dal procuratore di Brescia Francesco Prete un «concorso anomalo, perché il fatto li vede concorrenti, il processo no»: per il secondo è infatti competente il tribunale dei minori. I due vivono entrambi all’estero: Toffaloni in Svizzera, mentre Zorzi negli Stati Uniti. Le due procure però hanno proceduto insieme, emettendo «contemporaneamente l’avviso di conclusione indagini».

I cinque già condannati per Piazza della Loggia

Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, per la strage sono stati condannati in via definitiva alcuni membri di Ordine Nuovo: gli esecutori materiali Maurizio Tramonte, Ermanno Buzzi, Carlo Digilio (addetto agli esplosivi) e Marcello Soffiati (che trasportò l’ordigno), oltre al mandante Carlo Maria Maggi, dirigente della formazione neofascista. Proprio ieri il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli ha chiesto alla Corte d’appello di respingere la richiesta di revisione del processo presentata da Tramonte (l’unico dei cinque ancora in vita), condannato all’ergastolo per la Strage di Piazza della Loggia.

28 maggio 1974, il giorno della strage

Il mattino del 28 maggio 1974, centinaia di persone si trovavano in Piazza della Loggia a Brescia, dove era stata organizzata una manifestazione contro il terrorismo neofascista. Alle 10:12 una bomba contenente almeno un chilogrammo di esplosivo, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplose colpendo moltissime persone: tre morirono sul colpo, altre tre durante il trasporto all’ospedale, due nelle ore seguenti a causa delle gravi ferite riportate. Insieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 (17 morti), alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti) e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti), quello di Brescia è considerato uno degli attentati più gravi degli Anni di piombo.