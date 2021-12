Eitan Strage Mottarone: Eitan Biran tornerà in Italia il 3 dicembre

C’é una data. Il piccolo Eitan Biran tornerà in Italia il prossimo 3 dicembre. Dopo la sentenza del tribunale di Tel Aviv che per la seconda volta ha rigettato il ricorso del nonno del bambino Shmuel Peleg, l’unico superstite alla strage del Mottarone potrà tornare a casa. Ha finalmente trovato la parola fine la battaglia giudiziaria tra i due rami della famiglia che si contendevano il bambino di sei anni che ha perso i genitori e il fratellino su quella funivia. Il piccolo Eitan, dunque, tornerà a vivere con la zia paterna Aya Biran, che abita a Pavia, sua tutrice legale da quando è diventato orfano.

Ecco perché Eitan deve tornare in Italia

Secondo il supremo tribunale – ultimo grado di giudizio in Israele – il minore ha «vissuto in Italia quasi tutta la sua vita» e quindi non lo si può allontanare dalla sua residenza abituale.

L’Italia, motivano i giudici nella sentenza, era stata scelta dai genitori del bimbo come il luogo dove stabilirsi a tempo indeterminato. Inoltre Peleg, su cui ora pende un mandato di arresto internazionale «non ha fornito una motivazione valida per cui il ritorno in Italia possa provocare al piccolo un danno psichico o fisico»

Nella sentenza il giudice Alex Stein aveva ricordato che il principio base della Convezione dell’Aja prevede «tolleranza zero verso i rapimenti ed evidenzia la necessità di una restituzione immediata. Non è discutibile che il luogo normale di vita del minore sia in Italia dove ha trascorso quasi tutta la sua esistenza». Il supremo tribunale ha anche deciso anche che l’unica affidataria del bambino è la zia Aya Biran.

La gioia della famiglia paterna di Eitan

I legali della zia, Shmuel Moran e Avi Chimi, hanno parlato di sentenza «legalmente, moralmente e umanamente corretta. Eitan potrà ora tornare alla sua famiglia in Italia, compresi i suoi nonni, i genitori del suo defunto padre, e a tutte le strutture da cui è stato tolto: mediche, psicologiche ed educative». Per Peleg invece, «lo Stato d’Israele ha rinunciato a un bimbo ebreo indifeso e un cittadino israeliano senza che la sua voce venisse ascoltata, lasciandolo in terra straniera, lontano dalle sue radici, dalla sua amata famiglia e dal posto dove sono sepolti i suoi genitori e il fratello».