Strage in Danimarca: niente terrorismo, il killer aveva problemi psichiatrici

Niente panico, non è terrorismo. Ma la sparatoria di domenica che ha sconvolto la Danimarca non per questo è stata meno dolorosa: un ragazzo di 22 anni ha imbracciato un fucile da caccia aprendo il fuoco all’impazzata dentro un centro commerciale molto frequentato di Copenaghen. Il bilancio: tre morti – una ragazza e un ragazzo danese di 17 anni e un cittadino russo residente in Danimarca di 47 anni – e quattro feriti: due donne danesi di 19 e 40 anni, un uomo di 50 anni e una ragazza di 16 svedesi.

Niente pista terroristica: il ragazzo aveva problemi psichiatrici

Poteva anche andare peggio, visti i 13 terrificanti minuti trascorsi prima dell’arresto del killer. Il movente? Le vittime sono state scelte a caso, la polizia ha escluso la pista dell’azione terroristica, un nervo ancora scoperto nel Paese dopo gli attacchi jihadisti del 14 e 15 febbraio 2015 che provocarono due morti e cinque feriti. Il ragazzo aveva problemi pischiatrici ed era seguito dai servizi.

Sui social si lamentava che i suoi farmaci non funzionassero

Il giorno prima dell’aggressione aveva pubblicato dei video in cui posava con la pistola e il fucile che si pensa abbia usato durante la sparatoria, lamentandosi sui social che la quetiapina non stava funzionando: si tratta di un potente farmaco antipsicotico usato di solito per trattare la schizofrenia, il disturbo bipolare e la depressione, ma può servire anche nella cura della tossicodipendenza. La domanda è come sia possibile che un soggetto con questi problemi e queste patologie abbia potuto così facilmente entrare in possesso di armi.

La città era affollata di turisti: piano di crisi subito attivato

La capitale danese tra l’altro era piena di turisti anche perché ha ospitato le prime tre tappe del Tour de France. Testimoni hanno raccontato di aver sentito una quindicina di colpi d’arma da fuoco mentre la gente terrorizzata fuggiva verso le uscite. La sindaca di Copenaghen, Sophie Andersen ha immediatamente attivato il piano di crisi definendo la situazione “molto grave”.